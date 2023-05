El médico de Jorge Rial reveló detalles acerca de su salud

Durante el fin de semana, Jorge Rial sufrió un episodio cardíaco mientras se encontraba de vacaciones en Colombia. El periodista continúa internado mientras su estado de salud evoluciona favorablemente tras su descompensación.



Guillermo Capuya, el médico personal de Rial, viajó a Colombia tras la descompensación cardiaca que sufrió el conductor y reveló detalles de su salud. “Tengo una relación muy buena con él y siempre me ocupo mucho de sus cosas de salud y bueno vine para verlo”, señaló el doctor en diálogo con ‘Coteva Coteva’, el programa de Robertito Funes Ugarte por LA990.



El médico aseguró que habló con Jorge en cuanto empezó a sentirse mal y cuando la situación empeoró decidió viajar. “Así que acá estoy consensuando con los equipos médicos, que son muy amables conmigo, muy gentiles y que me mantuvieron siempre, desde el primer momento, informado de toda la situación. Estuve con ellos viendo los estudios. Va mejorando todo”, comentó.



“Estoy muy contento con eso. Va mejorando todo. Estaría en condiciones de ser trasladado hoy, si uno quisiera, creemos que tiene una condición muy buena”, habló refiriéndose al regreso del periodista a Argentina.



Y añadió: “Está en condiciones si quisiera viajar hoy. Obviamente es un paciente que ha tenido un episodio cardíaco y yo mismo como paciente digo no, trasladenme en un avión sanitario para mi tranquilidad. Y eso es lo que vamos a hacer. No significa que viaje en una camilla en el avión, puede ir sentado sin problema. Pero que tenga la seguridad, la tranquilidad de que si ocurre cualquier evento esté preparado en pleno vuelo”.



Capuya aseguró que el seguro médico del conductor será quien se encargará del vuelo sanitario para su regreso al país. “Nos aferramos al traslado que corresponde, que es el traslado de su seguro médico”, explicó y añadió detalles: “Yo vuelvo mañana, pero va a venir a verlo un médico de Buenos Aires, que es un cardiólogo que trabaja conmigo. El equipo que lo atiende es de primera línea, quiero decir, acá en la clínica. Y veremos si le dirán de trasladarlo el fin de semana”.



El médico se encargó de aclarar qué fue lo que sucedió con la salud del periodista. “Tuvo un infarto, y luego se solucionó porque se le colocó un stent y se recanalizó esa arteria y la verdad que está muy bien Jorge”, sostuvo Capuya.



Por otra parte, explicó el motivo por el cual el conductor habría sufrido la insuficiencia cardiaca. “A veces las placas de grasa, para que la gente pueda comprender, se van depositando en la parte interior donde circula la sangre. En algún momento esa plaquita por algún motivo migra, se rompe, esa plaquita de grasa impacta y va viajando hasta un lugar finito, ahí se clava y deja de llegar oxígeno al tejido, el tejido que es un músculo, el músculo cardíaco, al no recibir oxígeno se produce lo que se llama infarto”, explayó.



Además, habló sobre las hijas de Jorge, quienes lo acompañan en este difícil momento. “Ayer estuve con Morena y con Rocío”, señaló y agregó: “Estaban con el papá, lo alegró a Jorge, por supuesto. Porque estar enfermo con un episodio afuera es angustiante”.