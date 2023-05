Desde la cama, lució una sensual lencería roja y enamoró a todos

Larissa Riquelme es una de las modelos, sin dudas, más destacadas del país vecino Paraguay. De hecho, en Instagram la influencer ya tiene 1,9 millones de seguidores que esperan día a día el contenido de alto voltaje que ella comparte en su feed o sus historias.Esta vez, la modelo posó sobre una cama amplia, con un conjunto de lencería rojo de encaje. La pose permitió a Riquelme mostrar bien todos los tatuajes de su cuerpo, además de su estilizada figura.El posteo alcanzó rápidamente los 18 mil likes y se llenó de comentarios de seguidores de la influencer paraguaya que no dudaron en dejarle un comentario a la modelo sobre su belleza y sensualidad.La modelo paraguaya de 38 años saltó a la fama en el año 2010 cuando se realizaba el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, ya que los osados looks que llevaba a la cancha para alentar a su país y su provocativa forma de festejar los goles cautivaron a hinchas de distintas partes del mundo.De esa forma, Larissa no solo fue denominada como “La novia del mundial” por los medios de comunicación internacionales, sino que además comenzó su carrera como modelo de marcas importantes luego de que el Mundial llegara a su fin. (Via País)