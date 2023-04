Netflix dio a conocer las películas y series que llegan en mayo

Series en Netflix

Outlander (2/5/2023)Claire y Jamie quieren proteger a sus seres queridos de una familia misteriosa y crecientes tensiones políticas que alteran la vida en Fraser's Ridge.La celestina del judaísmo (3/5/2023)Cuando estos solteros y solteras judíos quieren sentar cabeza, acuden a Aleeza Ben Shalom, la persona ideal para hallarles pareja en EE. UU. o Israel.El aprendiz de sumo (4/5/2023)Un niño se convierte en luchador de sumo. Su actitud altanera lo hace popular entre sus fans, pero altera una industria arraigada en las tradiciones.La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton (4/5/2023)La unión de la joven reina Charlotte y el rey George de Inglaterra trae amor y cambios en la alta sociedad en esta precuela del universo «Bridgerton».Black Knight (12/5/2023)En un distópico 2071, en un mundo asolado por la contaminación, la supervivencia de la humanidad depende de un grupo de repartidores de élite.Queer Eye (12/5/2023)Los Fab 5 llevan todo su estilo a Nueva Orleans para traernos una nueva temporada de personas inspiradoras y grandes transformaciones.Mulligan (12/5/2023)Los alienígenas han arrasado con casi toda la Tierra. ¿Podrán los sobrevivientes reconstruir lo que queda de EE. UU. y lograr una unión más perfecta?Doctora Cha (17/5/2023)A veinte años de dejar su carrera en medicina, una ama de casa vuelve como residente de primer año y busca su lugar en un trabajo lleno de sorpresas.Besos, Kitty (18/5/2023)Nace una nueva historia de amor cuando Kitty, la joven celestina, se reencuentra con su novio a distancia en la escuela de Seúl a la que fue su madre.El silencio (19/5/2023)Sergio dejó de hablar el día que asesinó a sus padres seis años atrás. Ahora una psiquiatra busca descubrir la verdad con una retorcida investigación.Selling Sunset (19/5/2023)El riesgo y los tacones están más altos que nunca. Los agentes antiguos hacen grandes cambios mientras dos nuevas incorporaciones caldean los ánimos.La buena mala madre (20/5/2023)Tras un trágico accidente, un ambicioso fiscal vuelve a tener la mente de un niño, así que su madre y él deben esforzarse para recuperar su relación.El ultimátum: Amor queer (24/5/2023 - 7/6/2023)Cinco parejas estables experimentan la presión de decidir entre casarse o despedirse en esta versión queer de «El ultimátum: Decir sí o decir adiós».(25/5/2023)Un agente de la CIA a punto de retirarse descubre un secreto familiar y se ve obligado a volver a la acción para una última misión.Sirena: ¿Quién sobrevivirá a la isla? (Próximamente)Veinticuatro mujeres divididas por profesión —policía, bombera, guardaespaldas, soldado, atleta y doble de riesgo— se enfrentan en una isla remotaEl padre (1/5/2023)A medida que envejece, un hombre rechaza la ayuda de su hija, empieza a dudar de sus seres queridos, de su propia mente y hasta de la realidad.Un lugar en silencio (7/5/2023)Una familia unida, aislada del resto del mundo, vive en constante temor de hacer algún ruido que pudiera atraer a unas criaturas aterradoras.El espacio entre nosotros (9/5/2023)Un empleado de un sello discográfico entabla una relación con un roquero envejecido tras ir a su casa para convencerlo de dar fin a su contrato.Royalteen: La princesa Margrethe (11/5/2023)Tras el escándalo del baile escolar, la princesa Margrethe anhela una vida normal y lucha por mantener su fachada perfecta en medio del drama familiar.La madre (12/5/2023)Una asesina profesional deja la clandestinidad para salvar a su hija —a quien nunca conoció— de las garras de criminales sedientos de venganza.Los miserables (16/5/2023)La versión teatral de 1985 de la épica obra de amor y sacrificio de Victor Hugo se traslada a la pantalla grande.Fanfic (17/5/2023)Dos adolescentes establecen una intensa conexión al tiempo que superan los desafíos de descubrir y expresar su verdadero ser interior.Papá al rescate (19/5/2023)Un padre chileno y sus amigos viven una aventura acelerada llena de percances para atravesar los Andes y obtener la custodia de una hija a la que no conoce.Día de la Madre (24/5/2023)Una exagente especial desempolva sus habilidades letales para salvar al hijo que nunca conoció, sin importar quién se cruce en su camino.Tin & Tina (26/5/2023)Tras un aborto traumático, una joven pareja adopta a dos mellizos de un convento, pero su obsesión por la religión pronto perturba a la familia.Sangre y oro (26/5/2023)En el final de la II Guerra Mundial, un desertor alemán se ve inmerso en una sangrienta batalla contra un grupo de nazis en busca de oro escondido.Mixed by Erry (31/5/2023)Cuando un aspirante a DJ y sus hermanos crean cintas piratas en los 1980, pronto se convierten en grandes productores musicales buscados por la ley.Documentales y especiales en NetflixHannah Gadsby: Something Special (9/5/2023)Una propuesta atípica. Un pastel de bodas único. Un conejo desafortunado. Hannah Gadsby comparte divertidas anécdotas sobre el amor en este especial.Desapariciones: ¿Vivos o muertos? (10/5/2023)Acompaña al personal del Departamento de Policía de Carolina del Sur, que trabaja contrarreloj en la ardua tarea de buscar a personas desaparecidas.Reinas de África: Cleopatra (10/5/2023)Cleopatra, la última faraona de Egipto, protege a su familia, su trono y su legado en esta docuserie con representaciones y entrevistas de expertos.Anna Nicole Smith: Tú no me conoces (16/5/2023)A través de sus seres queridos, este documental revela la vida de Anna Nicole Smith, desde sus días de modelo superfamosa hasta su trágica muerte.Trabajar: Eso que hacemos todo el día (17/5/2023)Algunos lo hacen por dinero; otros, por vocación. Esta serie documental explora lo que significa trabajar para los estadounidenses contemporáneos.McGregor Forever (17/5/2023)La ferocidad de su actitud y de sus golpes hicieron de Conor McGregor la mayor estrella de la UFC. Esta docuserie repasa su sorprendente carrera.Víctima/Sospechosa (23/5/2023)Una periodista que indaga el caso de una mujer acusada de denunciar falsamente una violación encuentra un patrón que involucra a las autoridades.Wanda Sykes: I'm An Entertainer (23/5/2023)El ícono de la comedia habla sobre la maternidad con su esposa francesa, los riesgos de los baños públicos y el ir alto cuando otros caen bajo.Gente sirena (23/5/2023)Este el mágico mundo de las sirenas profesionales, donde la pasión por el nado con aletas ha dado lugar a una industria multimillonaria.Niños y familiaRainbow High (1/5/2023)Además de lidiar con la escuela, las chicas de Rainbow High se preparan para enfrentar a sus rivales en una competencia musical en TV.Los pitufos (1/5/2023)Los pitufos aprenden a volar, se entrometen en asuntos de magia y viajan a universos alternativos para frustrar los planes del malvado Gargamel.Larva: La familia (4/5/2023)¡Se agranda la familia! Con la llegada de una oruguita, habrá que descubrir sobre la marcha las dificultades y las sorpresas de cuidar a un retoño.Los guardaespíritus del bosque (8/5/2023)Kodi, Summer y Eddy vuelven a la acción en el Parque Nacional Xus. Junto con viejos amigos y nuevos conocidos, aprenderán sobre la naturaleza ¡y más!Kitti Katz (18/5/2023)Tres chicas se transforman en superheroínas felinas para salvar al mundo de una malvada diosa egipcia. ¡Pero el fútbol también es parte de su agenda!Shrek (18/5/2023)En una misión para recuperar a una hermosa princesa de las garras de un dragón feroz, un ogro gruñón forma un equipo con un burro ocurrente.El reino necesita un heredero, y Shrek, Burro y Gato se embarcan para encontrarlo... justo cuando el ogro se entera de que será papá.Misterios animales (22/5/2023)Sam y Kit están de regreso para recopilar pistas y resolver más misterios animales por todo el mundo con nuevos casos, vehículos ¡y amigos!AnimeVinland Saga (1/5/2023)Con la llegada del milenio, Thorfinn busca encontrarle un significado a la vida. Mientras, el rey de Inglaterra quiere expandir su territorio.Ultraman (11/5/2023)En la épica conclusión de esta serie, la gente se pone en contra de Ultraman y Shinjiro comprende que los poderes heredados conllevan un alto precio.Yakitori: Soldados de la desdicha (18/5/2023)Una civilización alienígena superior colonizó la Tierra, y la única oportunidad de Akira para un futuro mejor es enlistarse como soldado desechable.