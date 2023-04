Zaira Nara lució un increíble look que lleva el color de la temporada

El look de Zaira Nara en la gama del violeta:

Zaira Nara asistió a un exclusivo evento en la noche porteña y lució uno de los colores que son tendencia en esta temporada. La modelo y todo su equipo de trabajo, se encargaron de lograr una propuesta recargada en las gamas del violeta con un look que no pasó desapercibido.La anfitriona del evento en cuestión era nada más y nada menos que de Mica Tinelli, la diseñadora organizó un íntimo desfile de su marca Ginebra para lanzamiento de su campaña otoño-invierno 2023 en uno de sus locales.Al lugar al que asistieron varias figuras del mundo del espectáculo, como su padre Marcelo Tinelli, el actor y conductor Fer Dente, entre varios influencers. Y por supuesto también estuvo presente Zaira.Donde una vez más la fashion icon, se llevó todas las miradas: lució un tapado largo hasta el piso en un tono lila haciendo juego con un mini bag, un top y un pantalón acordonado violeta de eco cuero. Y completó con unas bucaneras más púrpuras.Completó su estilismo con su enorme cabellera suelta y ondas al agua. Como siempre un make- up a cargo de Bettina Frumboli con sombras a tono y un par de aros colgantes con mucho brillo.