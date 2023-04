La conmovedora historia de Agustina: su papá ganó $9 millones para tratarla

El abrazo de Agustina Cáceres y su papá, Mariano, tras su primer triunfo en Los 8 escalones (El Trece, lunes a viernes a las 21.15) emocionó a todos. El participante volvió a ganar, primero 6 y luego 9 millones, y el conmovedor festejo entre padre e hija se volvió a repetir.“Trataría de solventar el tratamiento de mi hija, que está como paciente oncológica acá en Buenos Aires”, contó Mariano, ante la pregunta de Guido Kaczka, sobre para qué utilizará el premio.Y luego detalló que su hija se atiende en el Hospital Garrahan, motivo por el cual se tuvieron que trasladar desde Santiago del Estero.Lo cierto es que la historia de Agustina es conmovedora, de mucho sacrificio y esfuerzo, tanto de ella como de su familia, que hace todo lo que necesario para poder cubrir los gastos que requiere el tratamiento de la joven de 14 años, algo que ahora es más posible gracias al premio que va acumulando Mariano en Los 8 escalones.Noelia, mamá de Agustina, habló con el medio El Litoral y contó que Agus convive con un cáncer desde 2018 cuando apenas tenía 10 años.El primer diagnóstico fue rabdomiosarcoma (RMS) ocular, un tumor que ataca a los músculos. Luego, se sumó un tumor pero en la base craneal, por lo que fue operada y comenzó a recibir un tratamiento oncológico.Desde ese momento, ella y Mariano se turnan para viajar, desde Beltrán, en Santiago del Estero, a Buenos Aires. Mientras uno se traslada con Agustina, el otro se queda en su casa junto a sus otros dos hijos.Mariano trabaja en una empresa de seguridad, pero actualmente está de licencia por el tratamiento de su hija.“Es muy difícil muchas veces, porque nos extrañamos muchísimo. Nosotros tratamos de hacer más llevadero todo mediante videollamadas por las noches. Nos reímos, lloramos, los niños se pelean por teléfono. A veces los celulares se quedan sin batería y agarramos otro. Y así vamos. Es un estilo de vida que adquirimos desde el 2018″, señaló Noelia, relatando cómo es el día a día de la familia.Y sumó: “En todo este tiempo experimentamos todos los sentimientos. Hay día en los que decaemos, pero Agus es tan madura, nos enseña tanto, que no puedo dejar de estar orgullosa de ella. Nos dice cosas que nos deja sorprendidos siempre. Más allá de su diagnóstico, ella nunca pierde la fe, nunca se enoja, como quizás un grande se enojaría con la vida por todo lo que ellos tienen que pasar”.

Luego, detalló como es su hija en el colegio: "Es una excelente alumna. Hoy ya está en 2º año y le encanta estudiar. Claro que a veces se cansa, le duele su cabecita, y no tiene ánimos, pero al otro día retoma todo y cumple. Es muy responsable y los docentes son muy compasivos y la ayudan muchísimo".Y con la voz quebrada, Noelia cerró: “Ella me dice ‘mami, de esta vamos a volver a salir. Quedate tranquila, porque yo no me voy a rendir. Vos acompañame’. Son cosas que no me permiten caer”.Después de ganar por tercera vez y acumular 9 millones de pesos en premios, Guido Kaczka le preguntó a Mariano si volvería a Los 8 escalones para buscar seguir sumando y alcanzar los 12 millones, algo que sería un récord para Los 8 escalones.El participante dijo que sí, sin embargo, por un problema personal no pudo estar presente para la grabación del programa que se emitió este jueves 27 por la noche. Mariano tampoco estará en las emisiones del viernes 28 y lunes 1 de mayo. La producción tomó la decisión de guardarle su lugar y se espera que regrese para el programa del martes 2 de mayo.