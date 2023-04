Cómo es el marcapasos "inteligente" que le pondrán a Mirtha Legrand

Espectáculos Mirtha Legrand anunció que será sometida a una intervención quirúrgica

Mirtha Legrand se someterá a una operación programada donde se le colocará un marcapasos inteligente y de última generación quey así "seguir activa como a mí me gusta", destacó la diva.El marcapaso es un pequeño dispositivo operado con pilas y que envía una señal al corazón para que lo haga latir al ritmo correcto cuando el mismo tiene frecuencia por debajo de lo normal.Desde hace tiempo muchas personas debieron someterse a este tipo de operación que no denota de gravedad, es invasivo y permite tener un mejor transcurso de la vida.Mario Fitz Maurice, médico cardiólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología dialogó con Noticias Argentinas y explicó: "Es un dispositivo médico implantable y programable que se utiliza para ayudar a controlar los latidos del corazón. Consiste en un pequeño generador que se implanta debajo de la piel en el pecho con anestesia local y sedación leve, y está conectado a uno o más cables que se insertan en las venas y se colocan en el corazón"."El marcapasos funciona detectando la actividad eléctrica del corazón y emitiendo impulsos eléctricos para regular el ritmo cardíaco. Esto es especialmente útil para las personas que tienen un ritmo cardíaco demasiado lento lo que puede provocar complicaciones como fatiga, desmayos falta de aire, etc.", indicó.Fitz destacó que se trata de un procedimiento de implantación "relativamente simple y que se realiza bajo anestesia local en un hospital" por lo que a pesar de que en toda operación existen riesgos, los resultados y beneficios son mayores.Asimismo, mencionó que la mayoría de los pacientes pueden volver a sus actividades normales después de la cirugía, aunque puede haber algunas restricciones en las actividades físicas durante un corto período de tiempo.Con respecto a la implementación de nuevas tecnologías en el aparato y de la cirugía, el cardiólogo sostuvo: "Es un procedimiento bastante habitual dentro de la práctica ya que se implantan miles de equipos por año. Dentro de los avances están para destacar fundamentalmente la reducción en el tamaño de los marcapasos, pueden ser aptos para realizar resonancias y permite que el médico pueda tener control a distancia y detectar algún episodio irregular".La diva de la televisión había utilizado sus redes sociales para anunciar la noticia: “Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí instalar un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando desde la colocación de los stent hace un tiempo”. (NA)