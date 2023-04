Despertó suspiros al posar con un corset con transparencias y una minifalda

Agustina Añon es muy activa en su cuenta de Instagram, ya que acostumbra a compartir con sus fanáticos los mejores momentos de su día, así como también los mejores looks de su guardarropa, los cuales se llevan todas las miradas por su diminuto tamaño.Y lejos de ser esta la excepción, la influencer se lució desde el interior de un bar con un sofisticado y sensual atuendo: en la parte superior, utilizó un corset negro con retazos de transparencias y escote corazón, al que acompañó con una minifalda tableada de estilo tiro alto que destacaba por el tajo sobre su pierna izquierda y la gran hebilla metálica en su cintura.Y al look, lo complementó con una cartera pequeña de cuero a tono con el corset, y manteniendo el cabello suelto -siendo un detalle que no pasó desapercibido, ya que acostumbra a recogerlo para que sus prendas se vean con mayor claridad-. (Vía País)