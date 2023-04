Camila Homs deslumbró con su look "motomami"

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió fotos de su outfit y deslumbró a sus seguidores de la red social.Para lograr un look "motomami", Cami usó un top con tiras, short con cinto y hebilla de metal, y mini campera de eco cuero color negro. A estas prendas súper trendy las combinó con bucaneras en el mismo tono.La ex pareja de Rodrigo de Paul llevó el pelo suelto y lacio, y un maquillaje con sombras satinadas, delineado negro, labial rosa nude y piel glowy.Cami Homs fue al teatro y en su look incluyó un accesorio de lujoDesde que volvió a instalarse en Argentina, Cami Homs se posicionó como una de las nuevas influencers en tiempo récord. La modelo dice presente en los eventos más exclusivos, luce siempre a la moda y no deja de sumar seguidores en Instagram, actualmente tiene casi un millón. Este fin de semana Homs fue a ver Bossi Live Comedy, la obra que el comediante Martín Bossi hace en el teatro Astral, y para la ocasión llevó un accesorio de lujo.La modelo llevó un look total black que combinó con botas bikers y que cortó con un clásico trench. Eso sí, todas las miradas se la llevó su cartera redonda acolchada con el logo YSL en dorado y cadena en el mismo tono. Un diseño muy original con el que levantó todo su outfit que sin él, no dejaba de ser clásico. Además, Cami llevó su pelo recogido con gel y un maquillaje súper natural. (Para Ti)