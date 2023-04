Fallecimiento de “Cala”: qué pasará con el programa y quién sería su conductor

Emotivo homenaje

Tras la repentina muerte de Guillermo Calabrese, las autoridades de canal Nueve tomaron la decisión que, el programa que conducía, “Qué mañana!”, siga en pantalla. Si bien ese fatídico viernes sus colegas no pudieron salir al aire y se optó por extender el horario de Telenueve al amanecer, este lunes el ciclo sí salió en vivo con la conducción especial de Juan Ferrara y Jimena Monteverde, quienes llevaron adelante un homenaje al querido cocinero. Pero estos son días especiales y de transición, ya que el 8 de mayo es la fecha señalada para relanzar este envío, pero ya con una figura fija al mando de la cocina.De todas maneras, hasta que se relance el ciclo, en mayo, y salude el nuevo cocinero oficial de “Qué mañana!”, el programa continuará a cargo del staff junto a diferentes cocineros e invitados. Serán dos semanas enteras dedicadas a homenajear a Calabrese. Aunque una de las caras que se verá bastante por las cocinas del programa es la del cocinero Juan Ferrara, quien formaba parte del exitoso ciclo Cocineras y cocineros argentinos.Y, según pudo saber, Ferrara tiene varias chances de quedarse al frente del programa definitivamente, aunque el canal sigue pensando en diferentes alternativas como sumar una cocinera y que sea una dupla la protagonista de este formato. Asimismo, El Nueve decidió que mantendrá en este equipo a Daniel Gómez Rinaldi, Maia Chacra, Bárbara Casan, Agustina Díaz, Andrea Purita y Alejandro Gardinetti, entre otros.Por otro lado, vale aclarar que algunos cocineros que estuvieron de invitados como Jimena Monteverde, Sebastián Coco Carreño, Paco Almeida y la pastelera Mariana Corbetta -que formarán parte del próximo debut del canal, llamado Escuela de Cocina- podrán volver a visitar el piso y sumarse en algunas ocasiones especiales a este envío.Recordemos que, “Qué Mañana!” es un magazine gastronómico que reúne recetas de cocina, espectáculo, moda, deportes, tecnología y humor. El mismo debutó el 31 de marzo de 2014, como sucesor del programa La cocina del 9, y era conducido por el chef Ariel Rodríguez Palacios, que en 2021 que se mudó a Telefe, razón por la cual un año más tarde desembarcó Guillermo Calabrese como conductor.Sin lugar a duda el programa del lunes pasado, no fue un envío más. Al abrir el programa Monteverde y Ferrara se mostraron muy conmovidos y hablaron sobre lo que significó Calabrese en sus vidas y en sus carreras gastronómicas. “Para todos los gastronómicos, era un maestro”, expresó Monteverde mientras todo el equipo detrás de cámara aplaudía en silencio.Inmediatamente, su compañero coincidió y contó cómo era su vínculo con el fallecido chef: “Compartí muchos años de trabajo con él, fue como un padre para mí. Tengo miles de anécdotas, pero siempre me quedo con su humor, con su mundo sutil, sus charlas de música y cine. Amaba los mundos sutiles como dice Serrat. Vamos a homenajearlo cocinando y charlando entre amigos, tenemos comida de olla y torta frita, cosas que a él le gustaban muchísimo”.“Gracias por venir. Para nosotros es muy importante que vengan a acompañar a este grupo”, agradeció Daniel Gómez Rinaldi al tiempo que Agustina Díaz aclaraba: “Él hubiera propuesto, dentro de lo posible, que construyamos alegría para todos ustedes. Acá estamos para seguir acompañándolos todos los días”. Fuente: (LaNación)