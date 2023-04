Mirtha Legrand anunció que será sometida a una intervención quirúrgica

De receso en su programa de televisión, la conductora Mirtha Legrand contó esta mañana que será operada la semana que viene ya que le colocarán un marcapasos para controlar su ritmo cardíaco a través de este dispositivo. “Para seguir activa como a mí me gusta”, justificó la diva de la TV sobre esta intervención médica.Luego de rumores que se desataron esta mañana sobre una posible cirugía, Mirtha, -que cumplió 96 años en febrero-, despejó todas las versiones informales a través de una carta que publicó en Twitter.“¡Hola! Les quiero contar que, para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto con mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stents hace un tiempo”, precisó.Dijo también que a esta decisión la tomó junto a su familia y a su equipo médico. “Será una intervención ambulatoria, la semana que viene”, detalló la conductora de las mesazas.“Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas, y a mi familia que me acompaña y apoya en todo momento. Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión”, enfatizó Mirtha en su comunicado.Por último dijo que sigue “apostando a la vida” y, para cerrar, hizo su tradicional saludo: “Besos... ¡Chau, chau!”.Tal como contó en su carta, la diva fue operada en octubre de 2021 en el Sanatorio Mater Dei, para que le colocaran dos stents. En aquel momento la internaron en la unidad coronaria de la clínica y se emitieron partes médicos para detallar su estado de salud. Fue después de que se sintiera mal un miércoles por la noche y su médico personal le recomendara el jueves que quedara hospitalizada para realizarle estudios. Esos análisis arrojaron que tenía un problema en el corazón.Siempre activa, Mirtha se presentó públicamente en distintos lugares de la vida porteña durante la temporada de verano y, como es usual en ella, fue a ver obras de teatro.“Te amo”, le escribió junto a un corazón rojo su nieto y productor, Nacho Viale, este mediodía, cuando su abuela anunció que sería intervenida quirúrgicamente la semana próxima.