“Busca lo que sea que te brinde de tranquilidad”, dijo famosa en clase de yoga

Rocío Guirao Díaz se radicó junto a su esposo, Nicolás Paladini, y sus tres hijos en común: Aitana, de 13 años, Indio, de 11, y Roma, de 6, en Miami. Desde allí la modelo sube diversos posteos en los que comparte sus tips fitness con sus fanáticos.La ex participante de “Tu Cara me Suena” es una promotora de la vida sana y del cuerpo saludable, tonificado y bien definido.Abocada al yoga la famosa compartió una reflexión para todos sus seguidores. “Esta semana mi maestra de Yoga Mimi, escribió algo que resonó fuerte en mí, y representa de alguna manera lo que el Yoga me hace sentir”.“No pospongas tu paz, busca lo que sea que te brinde esa sensación de tranquilidad y calma y haz lo que sea necesario para lograrlo. Sabe que la paz está dentro tuyo, al igual que la capacidad de no permitir que nada ni nadie la perturbe. No hay mayor sentimiento que estar en paz consigo mismo y dentro de tu vida”, señaló.