Los contratos “en dólares” que firmó Fátima Flórez tras haberse separado

Después de más de 20 años de compartir una vida de pareja y profesional, Fátima Florez se separó de Norberto Marcos pero la desvinculación amorosa también trajo consigo una importante determinación de la actriz, quien abrirá nuevos caminos artísticos en el exterior.Resulta que con el correr de las semanas, la humorista se movió rápido y comenzó a cerrar algunos jugosos contratos para tener diferentes presentaciones en el exterior y junto con estas propuestas, llegó también una radical decisión respecto del ámbito legal dentro de su carrera.Tal es así que, Fátima Florez tomó la determinación de cortar de raíz cualquier tipo de vinculación o acuerdo que llegase a existir con su exmarido: “Ella le mandó una carta documento a Norberto Marcos para que no la represente más”, inició Pablo Layus en Intrusos.“Es dejar en claro que ella rompe la relación profesional entre ambos de manera legal. En futuras contrataciones, Fátima no quiere que él participe”, concluyó el panelista del segmento de espectáculos.Sin embargo, eso no fue todo porque en el programa deslizaron que Fátima Florez habría firmado un suculento contrato en Miami, Estados Unidos, el cual tendría como moneda de pago dólares, y esa sería una de las razones por las que se inclinó a cortar el vínculo. (La Cien)