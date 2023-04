Darín confirmó que protagonizará la serie de El eternauta para Netflix

El actor Ricardo Darín realizó un gran anuncio en declaraciones radiales: confirmó que protagonizará la producción de una serie de Netflix basada en El Eternauta, la mítica historieta argentina realizada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López.La obra es considerada la más grande exponente de la historieta argentina de aventuras y el actor destacó la relevancia del proyecto: “La serie estará basada en el cómic, pero hay una nueva versión y estamos todos muy entusiasmados y movilizados”, detalló el actor a CNN Radio.A principios de 2020 Netflix había informado que iba a sumar a su catálogo una serie basada en la historieta estrenada en 1957, pero la pandemia postergó la producción. Tras aquel anuncio, se conoció que la producción iba a tener que cumplir con una lista de requerimientos impuestos por los herederos de los autores, por ejemplo, que la serie fuera rodada en Buenos Aires -donde transcurre la historia- y que estuviera hablada en castellano.La legendaria historieta creada por Héctor Germán Oesterheld será dirigida por Bruno Stagnaro (Okupas, Un gallo para Esculapio)- y la producción cuenta con la participación del director y guionista Martín Oestherheld, nieto del creador de la historia. Si bien se desconocen detalles sobre su rol en la serie –todo indica que dará vida a Juan Salvo–, Darín enfatizó el alcance y la repercusión que este tipo de producciones audiovisuales impulsan: “Es una forma de dar a conocer al país en un momento donde las noticias a lo mejor que llegan de la Argentina no son del todo agradables. Sobre la composición de su personaje reconoció que “Es un trabajo muy arduo. Me estoy preparando porque es de una gran exigencia mental y física. Será algo que no pasará desapercibido”, agregó.La intención de llevar a Juan Salvo a la pantalla grande fue un proyecto que pasó por varias manos, pero fueron dos las personas que más cerca estuvieron de concretar el film. Adolfo Aristarain en varias ocasiones mostró su entusiasmo por dirigir una versión del cómic y en una entrevista concedida en 1998 a LA NACION se refirió a este tema : “No llegué a hacer el guion porque siempre hubo problemas con los derechos y creo que los sigue habiendo. Además creo que el problema es otro: es una película muy cara y donde no hay plata en serio no se puede hacer. Y terminás haciéndola con los yanquis, con lo cual hacés una película de ellos y la base de El eternauta es que es muy porteña. Cuando me metí con el proyecto, mandé una traducción a los Estados Unidos. Era el momento en que había salido V-Invasión Extraterrestre y de allí me contestaron que era igual a V”.Debieron pasar varios años hasta queSin perder tiempo, la responsable de La ciénaga comenzó a trabajar en el título: “Hice el esfuerzo de adaptar la historia, junto con otra gente, con mucho fervor. Comparadas con ese entusiasmo, la decisión de los productores de no hacerla fue miserable”.Finalmente, el anuncio de Darín entusiasma a los fans y a la industria audiovisual nacional por la inversión que significará una producción de estas dimensiones. Así la máxima del guionista sobre la importancia del héroe colectivo tendrá su correlato en la actualidad, cuando profesionales de distintos ámbitos audiovisuales, encabezados por el mencionado Stagnaro, lleven adelante la titánica tarea de contar esa épica con la que Oesterheld cambió para siempre el panorama de la historieta argentina y mundial. (La Nación)