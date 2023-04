De espalda a la cámara y resaltando curvas, Coti Romero subió foto en bikini

A casi un mes de la final de Gran Hermano (Telefe), la relación entre los exparticipantes Coti Romero y Alexis “El Conejo” Quiroga no para de crecer. El noviazgo logró trascender el reality show y se muestran muy enamorados en las redes sociales, donde suelen intercambiar varios guiños a pura complicidad. Incluso, algunos comentarios subidos de tono.La pareja se encuentra de vacaciones en Cancún y comparte muchos detalles de su día a día. Fue desde ese paraíso que la influencer compartió una foto donde se la puede ver en microbikini, de espaldas a la cámara. Y, apenas la vio, su novio tuvo una llamativa reacción.“Pero qué totó, señora”, le escribió El Conejo a la misionera apenas vio la instantánea. La frase no pasó desapercibida entre sus seguidores de Instagram, quienes reaccionaron con el emoji de “fueguito” y también acotaron que los exhermanitos hacían una pareja perfecta.Minutos antes quien había posado con el Mar Caribe de fondo había sido Quiroga. Al verlo, Romero no le dejó ningún piropo y fue un poco más auto-referencial: “Alta fotógrafa”, se limitó a decir.