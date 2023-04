Titanic: el error de la película que llevó a juicio al director y costó muy caro

Un grave error histórico

Titanic, la gran película de drama y romance lanzada a las grandes pantallas de cine en 1997, logró ser una de las más taquilleras de la historia, además de llevarse 40 premios importantes de la industria, como los Óscar, Golden Reel Award, One Film Critics Society, MTV Movie Award, entre otros.La producción se basa en la trágica historia del naufragio que sufrió una de las grandes propuestas de innovación tecnológica Marina, el RMS Titanic, el 14 y 15 de abril de 1912, el cual se llevó consigo más de mil vidas. El suceso es considerado uno de los desastres marítimos más catastróficos, según la BBC.No obstante, la película se centra en Jack, protagonizado por Leonardo DiCaprio, un joven artista que ganó un pasaje para viajar a Nueva York en el Titanic, y de Rose, (Kate Winslet), una mujer a bordo del barco que está a punto de casarse con un hombre de la alta sociedad. Ambos se enamoraron, pero el romance solo duró unos días, ya que luego fueron separados por el destino, la tragedia y la muerte.Una de las escenas que más recuerdan los amantes de Titanic es cuando ambos se besan y el barco choca contra el enorme iceberg que causó el naufragio más grande en la historia de 1912. Pero, hay otras escenas, como la del policía que se quitó la vida al ver que mató a uno de los amigos de Jack, luego de que lo empujaran para intentar subirse a uno de los botes salvavidas.La historia detrás de esta escena no es la verdadera y por ello hubo denuncias ante el director y la productora de Titanic por haber manchado la imagen del oficial que, en realidad, fue un héroe.El director y escritor de la pieza audiovisual, James Cameron, tuvo que pagar una millonaria multa y pedir disculpas por difamar al oficial William Murdoch, quien fue protagonizado por el actor Ewan Stewart.Y es que Cameron escribió en su guion la escena en la que Stewart es extorsionado por quien iba a ser el esposo de Rose: Cal, un hombre sumamente adinerado que no quería morir en el accidente, por lo que le pagó al oficial para que apartara un cupo para él en uno de los botes salvavidas.Sin embargo, esa escena le costó grandes críticas y demandas por parte de la familia del marinero William McMaster Murdoch, dado que su verdadera historia fue difamada y distorsionada por el director de cine, ya que eso jamás sucedió entre esa noche y madrugada de 1912.”Murdoch falleció al saltar sobre el pescante de uno de los botes salvavidas cuyas cuerdas se habían quedado atascadas. Rompió las cuerdas con un cuchillo, pero con el peso del bote lleno de personas recibió un fuerte golpe en la cabeza que le ocasionó la muerte instantánea”, comentó Jesús Ferreiro, creador de la exposición Titanic, The Exhibition, en el medio ABC.En 2006, la sobrina de Murdoch se encargó de la demanda impuesta a Cameron por dañar la verdadera imagen de su tío, un héroe que expuso su vida por salvar la de los pasajeros, dijo la mujer en el citado medio.“Aparece siendo sobornado, disparando contra un pasajero, y finalmente suicidándose. Todos esos hechos son falsos y Cameron lo sabía. Ninguno de los supervivientes declaró haber visto ni oído ningún disparo a bordo del barco, Por lo tanto, no hubo ningún suicidio”, agregó la familiar del marino.Murdoch, según relata Ferreiro, fue la primera persona en avistar el iceberg, dado que estaba de guardia esa noche del naufragio. Tras el impacto, fue el encargado de dirigir la evacuación de los pasajeros en los botes salvavidas y se encargó de dar la orden para cerrar las compuertas, decisión que evitó que el Titanic se hundiera mucho más rápido.“Fue, sin duda, uno de los héroes. Fue el primero que vio el iceberg, mandó realizar las maniobras correctas y cerró las compuertas estancas. Además, dejó embarcar en los botes salvavidas -que iban medio vacíos- a los hombres que quisieron hacerlo hasta completar la capacidad”, concluyó Ferreiro. La gran mayoría de los hombres que se salvaron y pudieron volver a la luz del día y la imponente estatua de la libertad en los Estados Unidos le deben la vida al marinero William McMaster Murdoch.La verdadera causa de su muerte no fue el suicidio, como se mostró en la película. Murdoch falleció luego de saltar sobre el pescante de uno de los botes salvavidas cuyas cuerdas se habían quedado atascadas. Todo indica que él rompió las cuerdas con un cuchillo, pero con el peso del bote salvavidas lleno de personas se golpeó fuertemente la cabeza y su muerte se dio al instante, concluyó un artículo de ABC.Finalmente, James Cameron pidió disculpas a la familia de William McMaster Murdoch por medio de una carta escrita a mano y, además, tuvo que pagar una alta suma de dinero, de la cual se desconoce la cantidad. Fuente: (ElTiempo)