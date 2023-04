Quién es la hija de Laura Ubfal que sorprende en la TV como vedette de los 80

La hija de Laura Ubfal se llama Alma Gandini, quién desde muy pequeña conoce lo que es estar en eventos y grandes estudios de televisión por el trabajo de su madre. A partir de ese primer contacto siempre supo que el mundo del espectáculo es donde quería estar. A lo largo de su carrera ha sido parte de novelas como Graduados, La Pelu, 100 días para enamorarse, El Marginal donde tuvo unas reconocidas participaciones.Este año encarna a Pamela en ATAV 2, la novela que busca contar parte de la historia de nuestro país. Esta segunda parte, la historia se centra en el exilio, los desaparecidos, el surgimiento del virus del sida y el fenómeno del teatro de revistas, entre otros tópicos. Entre estas cuestiones de época, la novela presenta los espectáculos nocturnos y se centró en las vedettes, en donde Alma tiene rol importante.Alma reveló que Julieta Díaz y Mercedes Morán son sus referentes actorales de la industria Argentina; mientras que entre las actrices internacionales su mayor ídola es Meryl Streep. Siguiendo con la industria actoral fuera de nuestro país, ella sueña con protagonizar una tira junto al mismísimo Johnny Deep.El pasado martes, Laura Ubfal estuvo invitada a LAM (América) donde fue sorprendida con un saludo de su hija. La joven destacó que la reconocida periodista fue la mejor madre que le podría haber tocado. “Fuiste y sos una madre increíble, bancándome siempre en todas, más allá de que laburabas 24 horas. Adoro los momentos que pasamos juntas”, sostuvo.Al volver al estudio, Nazarena Vélez aseguró que Alma es una gran actriz y la periodista destacó: “Tuvo oportunidades muy lindas junto a Griselda Siciliani en Educando a Nina como una mucama, en 100 días para enamorarse, en Graduados…Hace once años que trabaja y no quiere decir que es hija de Laura Ubfal. No quiso ni llevar mi apellido, hizo su vida y su carrera. Está divina con Francella en El Encargado. Estoy muy orgullosa”.El pasado martes, Laura Ubfal estuvo invitada a LAM (América) donde fue sorprendida con un saludo de su hija. La joven destacó que la reconocida periodista fue la mejor madre que le podría haber tocado. “Fuiste y sos una madre increíble, bancándome siempre en todas, más allá de que laburabas 24 horas. Adoro los momentos que pasamos juntas”, sostuvo.Al volver al estudio, Nazarena Vélez aseguró que Alma es una gran actriz y la periodista destacó: “Tuvo oportunidades muy lindas junto a Griselda Siciliani en Educando a Nina como una mucama, en 100 días para enamorarse, en Graduados…Hace once años que trabaja y no quiere decir que es hija de Laura Ubfal. No quiso ni llevar mi apellido, hizo su vida y su carrera. Está divina con Francella en El Encargado. Estoy muy orgullosa”.