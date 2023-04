La paranaense Maju Lozano tiene dengue:“Los dolores son peores que los de covid”

En los últimos días, la paranaense Maju Lozano estuvo ausente en Todas las tardes (El Nueve), el ciclo que conduce, y en El club del Moro, programa de Santiago del Moro en La 100 donde ella es columnista. Su ausencia alertó a sus seguidores y, para que no comiencen a circular falsas noticias, fue ella misma quien dio los motivos del faltazo: contrajo dengue junto a su marido, Juan Lagarza, y están pasando unos días muy complicados.“El médico me dijo que los síntomas son de rompehuesos”, comenzó contando al tiempo que estaba conectada la infectóloga Bárbara Broese para alertar sobre el brote de dengue que hay en el país. Sin rodeos, Lozano lanzó: “Los dolores son peores que los del covid”.Acto seguido, explicó que su esposo también fue picado por el Aedes aegypti y relató cómo empezó a manifestarse la enfermedad: “Al principio, parecía como si nos hubiésemos intoxicado, tenía vómitos...”. Y sumó: “Yo tenía un dolor como abajo del ombligo, muy fuerte. Y dolor de cabeza, atrás de los ojos. Estuve con fiebre domingo, lunes y martes, a la noche”.Para graficar el calvario que está viviendo junto a su pareja, lo comparó con los síntomas del coronavirus: “El dolor es peor que el de tener covid. El dolor del cuerpo es mucho más fuerte. Lo único que me calma es la almohadilla eléctrica de calor”.Fiel al estilo de humor que la caracteriza bromeó con que podría ser conejillo de Indias para los infectólogos. “Todo lo que anda dando vueltas me lo pesco”, aseguró. “Aparte, estreno pestes, porque con el covid, creo que fui una de las primeras en caer... Ahora hay dengue, tengo dengue”.