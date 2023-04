Luis Miguel en Argentina: ¿qué días se presentará y dónde comprar las entradas?

¿Cuándo y dónde comprar las entradas?

Luis Miguel confirmó el miércoles su regreso a la Argentina. El cantante mexicano se presentará en la Ciudad de Buenos Aires el 3, 4 y 6 de agosto. Días atrás, había publicado en sus redes sociales un video que generó expectativas entre los fanáticos: en las imágenes se podía leer "ABRIL 19" con música y aplausos de fondo.Horas después, el "Sol de México"Luis Miguel Argentina 2023: ¿cuándo y dónde será el concierto?A pesar de que aún no se confirmó donde serán los recitales, la periodista Pía Smith adelantó que el artista podría realizar sus presentaciones en el estadio Movistar Arena.Hasta el momento, no se confirmó cuándo y dónde saldrán a la venta de entradas. Sin embargo, según trascendió, la información estaría disponible en los próximos días.Luis Miguel Argentina 2023: ¿cuánto salen las entradas?Los organizadores no confirmaron cuánto saldrán las entradas para ver a Luis Miguel en la Argentina 2023.Luis Miguel Tour 2023: ¿cómo será la gira mundial?La gira continuara por Estados Unidos, con más de 20 presentaciones. Para culminar, volverá a México donde realizará 13 fechas.¿Cuándo fue la última gira de Luis Miguel?Luis Miguel realizó su última gira en 2018. El tour contó con conciertos en México, Estados Unidos y España.Ese mismo año, Netflix lanzó una serie sobre la vida del cantante mexicano, interpretada por Diego Boneta.