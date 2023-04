Picante confesión de Wanda Nara a participante de reality: “Quiero tu lomo”

La noche del jueves en Masterchef la consigna era cocinar un plato a elección pero incorporando algunos ingredientes que los participantes debían escoger de una cinta transportadora. De ese modo, las recetas que fueron elaborando se vieron modificadas por la suma de estos ingredientes imprevistos.A solas, los integrantes del jurado, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis hablaron acerca de lo que a ellos les gustaría hacer. Por su parte, Germán expresó: “Yo ya sé lo que me querría preparar, me gustaría que me toquen los vegetales de Estefanía”. Betular, en cambio, se decidió por una sopa. “Yo haría una sopa con cabutia”, expresó ante la crítica de Martitegui: “No llegás en 60 minutos, quedaste eliminado”.En el momento de pasar por las estaciones a vigilar lo que los participantes estaban elaborando, Germán como es su costumbre fue lapidario con Estefanía. “¿Por qué destrozar el hinojo de esa manera?, mientras ella pensó en hacer una base de papas cocinadas al horno en vez de preparar una masa de tarta. “¿Y con el mango qué pensas hacer?”, insistió Martitegui. “¡Ay no sé ni para qué lo agarré”. Entonces el chef se solidarizó con la jugadora. “Para mí hacé una salsa picante o una mayonesa de mango”, le sugirió aunque la joven reconoció que no sabía ni cómo hacer una mayonesa.Mientras tanto, Daniela cortó la carne de cuadril en cuartitos, los doró y les agregó algunas verduras. “Si no lo ponés a guisar ya... no le des ni un minuto más, no tenés tiempo”, le gritó Martitegui.Rodolfo se puso a ayudar a Antonio porque lo vio con el paquete de langostinos en sus manos que no sabía cómo empezar a desarmar. “Se lo agradezco mucho porque si no estoy frito”, reconoció el joven.Cuando Betular pasó por la isla de Candelaria, ella había dicho: “Hoy vengo con la peor de las ondas”. Y luego le contó al pastelero que todavía no tenía un concepto claro de qué plato elaborar. Entonces Damián le dio una idea para preparar salsa criolla, para que le diera frescura. “Tenés que frenar porque si no seguís derecho, tomá decisiones ya, sos una mujer de decisiones”, la alentó.Por su parte, Donato le contó a Rodolfo que lo pasaba a ver porque tenía justo los ingredientes que a él le gustarían cocinar. “Voy a hacer unos taquitos de pescado”, dijo. “Metele cosas”, le sugirió entonces el chef.Cuando activó la cinta transportadora, todos tuvieron que tomar 3 ingredientes a elección para agregar a sus platos. Entre los participantes empezaron a consultar entre ellos qué llevarse. Luego, al faltar 15 minutos para cerrar las cocinas, se volvió a activar la cinta transportadora y en esta oportunidad tuvieron que tomar un solo ingrediente. Pero Martitegui, avisó que ese ingrediente estaba oculto. Estefanía pronunció una malaFinalmente, la primera en pasar a presentar su receta fue Estefanía, quien finalmente hizo una tarta que, en vez de usar masa, le puso papa y la rellenó con el hinojo que era su ingrediente sorpresa. Germán probó con un tenedor y su devolución fue sorprendente para la joven: “Utilizaste muy inteligentemente todos los ingredientes, estuvo bien resuelto”. Por su parte, Donato reconoció: “Me encantó esta papa, es realmente excelente lo que inventaste”.Después fue el turno del médico del certamen, Agustín. El participante preparó un lomo salteado que no le quedó como esperaba ni él ni los jurados. “Vos sofisticás algo que no debería ser sofisticado, un lomo no debería serlo”, le dijo Betular, mientras Martitegui lo retó: “El salteado es dorado, vos lográs hacer un salteado hervido y terminamos comiendo un lomo hervido”.Sin embargo, a pesar de las críticas negativas a su plato, fuele dijo.”¿Querés mi lomo? yo no quiero tener problemas en casa”, bromeó el doctor ante la risa de todos los presentes. (Teleshow)