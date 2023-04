En la pileta y con bikini diminuta: las sensuales fotos de Sabrina Rojas

Sabrina Rojas compartió en sus redes sociales cuál fue la decisión que tomó a pocos días de ponerle fin a su vínculo con el Tucu López. Después de tres años de noviazgo, aparecieron varios trascendidos en los que se mencionaba a una tercera en discordia, Damaris Cané.La semana pasada, mientras el conductor enfrentó ese rumor al aire de Intrusos (América), la modelo irrumpió y explicó por qué quiso romper con el vínculo. “Me separé porque, a mis 42 años, no me banco ni el rumor”, había lanzado ella. Ahora, días después de esa situación, Sabrina usó su perfil de Instagram y anunció que se fue de viaje.“Chau, me fui”, escribió Rojas en una historia de la mencionada red social. En la postal, si bien no se ve su rostro, mostró que estaba dentro del avión con el pasaporte en su mano. Si bien, por el momento, no precisó más detalles, la actriz habría elegido alejarse del caos mediático tras su inesperada separación del Tucu López.En diálogo con Intrusos (América), el locutor repitió que no le fue infiel con Damaris Cané, la chica en cuestión, pero reconoció que estuvo hablando con ella en Zebra. La joven, por su parte, también sostuvo que todo quedó en el local bailable, y aclaró que no se fue a dormir con él como se comentó.Angustiado por la situación, López dejó saber que no se dará por vencido. Está dispuesto a reconquistar a Sabrina y ya tiene un plan en mente para conseguir su perdón. “Creo que se puede revertir. Esa es mi intención. Siempre intento llegar desde el diálogo. Yo estoy enamorado”, expuso, y luego agregó: “Ella me dio lo mejor que tuve en mi vida. Me dio una relación hermosa, me dio una familia. Yo tengo a mi familia lejos. Sabrina me dio a su familia y me la abrió de par en par. Yo entré ahí y fui muy feliz durante todo este tiempo”. (TN)