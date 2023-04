Colaless con brillos: Actriz mostró de cerca cómo descansa en Ipanema

Aunque el verano llegó a su fin en el terreno local, algunas figuras de la escena se encuentran en otros puntos del mundo disfrutando del sol y el mar. Es el caso de Leticia Siciliani, que está de vacaciones en Ipanema, Brasil, y comparte cada detalle con sus seguidores de Instagram. Entre ellos, un look en microbikini que reúne las últimas tendencias.La hermana menor de Griselda Siciliani publicó un carrete de fotos en los que mostró en detalle su apuesta de playa. ¿El traje de baño elegido? Un modelo de dos piezas con corpiño entero, de estilo deportivo, con breteles finos, y una bombacha colaless: un clásico que nunca pasa de moda.Además, el diseño está confeccionado en lurex en un tono borgoña, que al igual que todos los colores de la gama del violeta y morado es tendencia. En tanto, los brillos son uno de los hits de la temporada y la actriz no dudó en llevarlos en versión total look con su modelo de bikini.Como detalles finales, optó por sumar un par de lentes de sol oscuros con marco blanco de formato rectangular y estilo futurista, que está en auge, y completó el estilismo con el pelo suelto, sin maquillaje y una manicura con francesita de colores. Detalles que mostró de cerca en las distintas fotos, desde diferentes planos y encuadres para que sus fanáticos no se pierdan nada de su apuesta.