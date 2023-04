MasterChef sin Germán Martitegui: por qué y quién lo reemplaza

A casi un mes del estreno de MasterChef con la conducción de Wanda Nara, uno de los integrantes del jurado no participará de los próximos capítulos. Germán Martitegui, quien acompaña a Damián Betular y Donato De Santis, es el cocinero que se ausentará del programa.



El prestigioso chef no estará presente en algunos episodios de MasterChef Argentina ya que tiene otros compromisos laborales con su ciclo ‘Proyecto Tierras’. Por este motivo, Martitegui se ausentará de algunas grabaciones para darle más atención a un trabajo más personal.



Sin embargo, la producción de MasterChef ya consiguió otra gran figura del mundo de la cocina para reemplazar a Martitegui y acompañar a De Santis y Betular. Si bien el chef es el jurado más exigente del programa, los participantes del reality no podrán relajarse ya que su reemplazo es una colega igual de disciplinada.



Mientras el cocinero esté ausente en MasterChef Argentina, quien se encargará de cuidar su lugar será Dolli Irigoyen. Esta no sería la primera vez que la cocinera ocupa el rol de jurado en un reality de cocina ya que participó de las ediciones de famosos y de Bake Off.



Sin embargo, su puesto como jurado en MasterChef no será para siempre y sólo se quedará durante un tiempo. Las grabaciones que Germán Martitegui tiene pautadas con su programa sólo durarán pocas semanas y después regresará para seguir evaluando los platos de los cocineros amateurs.



El programa de Martitegui se estrenará después de la gala de eliminación del domingo. ‘Proyecto Tierras’ consiste en que el cocinero viajará por distintos lugares de Argentina conociendo sus tierras y hablando con agricultores, productores, emprendedores y familias que se dedican a trabajar productos e ingredientes locales.