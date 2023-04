Nazarena Vélez se mostró libre con su cuerpo y dejó una reflexión

Nazarena Vélez, que a diario remarca en redes la importancia de quererse a una misma, compartió un video luciendo un cancherísimo conjunto deportivo.Y admitió que es un "sinfín de contradicciones". ¿El motivo? Un día se mira al espejo y se gusta, se siente cómoda; y, tal vez, al otro se rechaza, esa aceptación desaparece."Soy un sinfín de contradicciones... Me amo, me cuestionó... Me gusto y me rechazo... Pero siempre agradezco estar viva y sana... Perdono y acepto lo que soy y cómo soy. Entiendo que las personas muchas veces somos cambiantes y que no siempre es fácil amarnos cuando desde chicas nos enseñaron a criticarnos y cuestionarnos"."Vengo pasando días de mucha felicidad y también momentos de oscuridad... La vida misma", admitió Nazarena, a corazón abierto, consultándoles a sus seguidores cómo la llevan ellos.