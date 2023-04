¿Guerra de egos?: Lourdes Sánchez no quiere a Coti Romero en el Bailando

Vuelve el Bailando de Marcelo Tinelli, esta vez por América, y ya comenzaron a aparecer los nombres en danza para que debuten en la pista. Algunos de los participantes de Gran Hermano 2022 están en la lista y una de ellas sería Coti Romero… ¡pero Lourdes Sánchez se mostró drástica!



“No me gusta para el Bailando”, aseguró en LAM al ser consultada sobre la posibilidad de que la correntina, tal como ella, sea parte del certamen de baile, mientras otros nombres como el de su novio el Conejo, Alfa o Daniela figuran en la lista.



¡Y la respuesta de la exconcursante del reality de Telefe no tardó en llegar!



A través de su cuenta de Twitter, la polémica participante ironizó por la bajada de pulgar de la bailarina. “Jardín Din Din de flores”, escribió, en alusión a la canción infantil que tenía.



Sin embargo, la actual pelirroja tiene fuertes apoyos para llegar al big show de Tinelli. “Coti me gusta”, aseguró el mismo Chato Prada en el mismo ciclo de Ángel de Brito.



Incluso Ángel y Yanina Latorre salieron a bancar a Coti para que sume al Bailando 2023 desde sus redes.