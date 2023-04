La China Suárez causó furor con su corpiño transparente y un pasamontaña

La China Suárez suele compartir sus looks más osados en su cuenta oficial de Instagram y no duda en publicar fotos y videos de las producciones de moda que lleva adelante. En las últimas horas, la actriz dejó a sus seguidores sin palabras luego de publicar una postal en donde la vemos con un corpiño de encaje transparente y un pasamontaña.Es que luego de confirmar su separación de Rusherking con un posteo de Instagram, la actriz decidió continuar con su contenido habitual en las redes sociales. Así, la vimos llevar un corpiño transparente con tiras de cuero y arandelas plateadas que acompañó con un jean tiro bajo que generó el efecto tanga a la vista.El detalle que llamó la atención fue el pasamontaña que se puso en la cabeza, que solo dejó ver sus ojos claros. Aunque lució gran parte de la cara tapada, la China aprovechó para delinearse, haciendo que su mirada resalte en la postal que recolectó gran cantidad de likes y halagos.“Mi amiga a la semana de separarse”, “Para Rusher que lo mira por TV”, “Lo que se perdió Rusher”, “Yo también me quiero separar ahora”, “Empezó a picar el anzuelo” y “Lo que te perdés, santiagueño”, fueron algunos de los miles de comentarios que recibió la imagen.