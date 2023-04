Cacho Garay habló al ser liberado tras el pago de una cifra millonaria

Tras pasar 24 horas detenido, el fiscal que acusó a Cacho Garay (68) por tenencia ilegal de armas y por amenazas con armas a su pareja, Verónica Macías Bracamonte (32) le impuso una fianza de un millón de pesos que el humorista pagó para recuperar su libertad.



Las cámaras de TN Central captaron el momento en el que humorista salía de las instalaciones de la Comisaría 11 de Luján de Cuyo, y este accedió a hablar con Mario Massaccesi, negando todos los cargos que le fueron imputados.



De buen humor por recuperar la libertad, y muy calmo, Garay habló sobre la acusación que pesa sobre él. “Se me acusa de una supuesta amenaza, y eso es todo. En cuanto a lo que sigue, a mí me hicieron un allanamiento a mi casa”, explicó el humorista, antes de justificar la presencia de las armas que encontró allí la policía. Explicó por qué tenía armas en su casa “Yo vivo en una casa colonial, donde hay todo tipo de antigüedades. Hay algunos arcabuces, algunos fusiles que datan del 1800 y algo, que los usaban (los efectivos) de caballería, y entre eso había dos escopetas muy viejas, pero cuando las peritan, jamás nos imaginamos que funcionaban”, señaló el humorista.



“No sé manipular armas, pero como adornos sí las tenía”, dijo Garay, que negó que haya amenazado a Verónica “Bamby” Macías. “No hubo amenazas, pero de la causa no voy a hablar porque estamos sujetos a derecho”, explicó, antes de alegar “angustia”.



“Estoy angustiado porque cuando uno sufre una decepción no es agradable”, agregó Garay, que agradeció los llamados y mensajes que recibió mientras estaba detenido y que recién pudo ver al recuperar su teléfono.



Asimismo, Garay aceptó las condiciones que le impuso el juez que interviene en la causa de no regresar a su casa, y permanecer a una distancia de 300 metros de su ex, que de todas maneras está alojada en un refugio para víctimas de violencia de género.