Robbie Williams, de incógnito en Argentina

¿Cómo olvidar las visitas de Robbie Williams al país? El cantante vino en más de una oportunidad, pero tuvo una que fue muy recordada porque catapultó a la fama a Amalia Granata, luego del encuentro del cual los dos hablaron con la prensa.Sin embargo, esta vez el cantante vino al país en plan familiar. Robbie Williams está con su mujer Ayda Field y sus cuatro hijos: Theodora, Charlton, Colette y Beau. Es su mujer quien publica desde su cuenta de Instagram todo lo que van haciendo en el lujoso campo de Polo en el que se están hospedando.Llegaron el miércoles de la semana pasada y se instalaron en el exclusivo club de Polo Ellerstina, ubicado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Allí disfrutan del clima cálido y de las cabalgatas, hacen yoga y juegos al aire libre. También celebraron las Pascuas.La propiedad pertenece a un expolista, amigo de Robbie Williams, que lo hospedó junto a toda su familia. Allí se recluye y no tiene interés de aparecer frente a la prensa. Ni siquiera hizo publicaciones en sus redes sociales. Es su mujer quien publica fotos y videos de su estancia en la Argentina.“Quiero agradecer a mi banda, a mi equipo, a mis bailarines, a todos los que están detrás de escena que trabajan incansablemente día y noche para que estos espectáculos sucedan. Y, sobre todo, a ustedes, el público, por asistir al espectáculo y apoyarme. Estoy disfrutando de una de las mejores giras de toda mi carrera y te voy a extrañar, Europa. No puedo esperar a verlos en el verano para espectáculos al aire libre. Hasta entonces, gracias”, fue lo último que publicó Williams, tras cerrar su gira europea.Robbie Williams y Ayda Field se conocieron en 2006 y se casaron en 2010. Tienen 4 hijos y los amigos del artista aseguran que ella fue clave en su recuperación porque fue quien lo ayudó a alejarse de sus adicciones. “Cuando miro hacia atrás después de estar 15 años con Ayda, pienso que ella fue quien lo hizo, que ella me dio una vida”, afirmó el músico británico. (NA)