Volvió a deslumbrar al posar en lencería de encaje color nude

La Joaqui ya se convirtió en un ícono de la moda y las tendencias. Sus redes sociales están plagadas de fotos donde se muestra llevando sus más audaces y cancheras apuestas fashionistas. Ahora, volvió a deslumbrar en su cuenta de Instagram -donde reúne casi 3 millones y medio de seguidores- con un peculiar look: se mostró en lencería de encaje color nude y sus fanáticos enloquecieron.¿Los detalles del conjunto? Se trata de una dupla de corpiño con taza armado en dos tonalidades de marrones distintas y bombacha de tiro alto con moldería colaless del mismo estilo. Ambas piezas están confeccionadas en una tela de encaje muy elegante y fina, describe el portalPero eso no fue todo. Fiel a su estilo, la cantante (que hoy la rompe en la industria musical), sumó make up a su total look. Llevó los ojos maquillados con un impactante delineado estilo cat eye en total black que acompañó con sombras en tonalidades marrones y plateadas para la zona de los párpados y máscara de pestañas en color negro azabache. ¿El detalle final? Llevó algo de rubor rosado en las mejillas y un labial en color marrón oscuro con acabado mate.Finalmente, se mostró con el cabello suelto con raya al medio y secciones teñidas de rojo terminó por coronar la apuesta. “Me pongo tu casaca para dormir, para no extrañarte”, escribió la artista en el pie de foto de la publicación, seguido de emojis de arcoíris y estrellas.