Lourdes de Bandana publicó un preocupante video: “Volví al maltrato”

El año pasado, Lourdes Fernández de Bandana denunció a su ex pareja por violencia de género y ahora preocupó a sus seguidores por un video que publicó donde aseguró que volvió a ser maltratada. “Esto es lo que me hace mi gente porque soy alcohólica y soy sufriente. Me están cuidando, entonces cuando me están cuidando aparentemente hay que hacer un favor”, contó, entre lágrimas la cantante.“Esta es mi mano”, dijo al mostrar una de las lesiones que habría recibido. “Volví al maltrato, nada es casualidad”, agregó en otro mensaje. Y luego mencionó a su hermana, Anita Fernández. Sin embargo, debido a la repercusión la artista decidió borrarlo.Pero su hermana Anita no se quedó callada. “Ella está mal, como lo pueden ver, uno trata de ayudarla, controlar todo, pero no puede estar en todo, ni podés estar lamentablemente así por siempre porque es imposible. Con mi familia estamos tratando de ayudar. Mañana hablaremos con sus terapeutas. Gracias a las chicas, sus amigas, que al toque me contactaron y me tiraron buena onda y apoyo. Todos la queremos ver bien, eso es lo más importante”.

“Gente, entiendan que está enferma, no hay una ley para ayudarla si ella no quiere. Tienen que entender que la familia puede acompañar, pero al ser manipuladores, mienten, niegan sus adicciones. Cambien las leyes, así la familia puede internarla. No juzguen, ayuden a cambiar la ley”, reclaó un seguidor de Lourdes, pidiendo la modificación de la Ley de Salud Mental.Lo cierto es que hace pocas semanas le sacaron el registro de conducir por tener mayor cantidad de alcohol en sangre que el permitido o estupefacientes. “Perdón a todos los que me ayudaron y confiaron ciegamente. Y les prometo que voy a curarme”, aseguró la artista.A fines del año pasado, denunció a su ex, Leandro García Gómez, por violencia de género: “Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnudas y sin mi consentimiento. O porque me emborrachaba... me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. Amor es la falta absoluto de sufrimiento. El amor no duele… Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa denuncien, no tengan miedo”.