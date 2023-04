El adelanto de "The Marvels" hizo delirar a los fanáticos: el video

El adelanto de "The Marvels" hizo delirar a los fanáticos en su lanzamiento

Reunión impensada

El universo Marvel

El trailer de la película "The Marvels" rompió este martes internet. Tras generar expectativa con la filtración de un breve audio este lunes, finalmente llegó el esperado clip con algunas claves de lo que traerá esta ambiciosa historia: 593 mil personas vieron el anticipo en su primera media hora online. Y los clicks siguen llegando.Esta película, una de las más ambiciosas del Universo Cinematográfico de Marvel en esta quinta fase, es dirigida por Nia DaCosta y protagonizada por Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah Parris. El elenco también incluye a Zawe Ashton y Park Seo-Joon.La secuela de Capitana Marvel reunirá a Carol Danvers con Monica Rambeau y Kamala Khan, en una historia que -según la propia Larson- estará fuertemente inspirada visualmente en el cine y la televisión de animación japonesas.Según la descripción oficial, Carol es enviada a un agujero de gusano anómalo vinculado a un revolucionario Kree, lo que provoca que sus poderes se enredan con los de la super fan de Jersey City, Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel, y la sobrina separada de Carol, la capitana Monica Rambeau. Juntas, este trío improbable debe unirse y aprender a trabajar en conjunto para salvar el universo como The Marvels.Esta nueva película llegará a cines este 10 de noviembre."The Marvels" es un film funcionará como secuela directa de la serie de Disney+ "Ms. Marvel", que sigue la historia de Kamala Khan.El nuevo largometraje del MCU debería conectarse con los acontecimientos que se narrarán en "Secret Invasion", la nueva serie protagonizada principalmente por Samuel L. Jackson.

Esta producción hace una semana lanzó su primer tráiler oficial. La amenaza Kree está más cerca de lo que parece, y solo dependerá de unos pocos para detenerla antes de que sea muy tarde.La última película estrenada por Marvel Studios fue "Ant-Man and The Wasp Quantumania", que no tuvo el mejor recibimiento por la crítica.

Por eso se espera que "The Marvels" revierta la tendencia en críticas y audiencia.Por otro lado, más allá de este esperado estreno de noviembre, el siguiente gran hito que llegará a la pantalla grande es la tercera y última parte de los "Guardianes de la Galaxia".Dirigido por James Gunn, este film llegará a la gran pantalla el próximo 5 de mayo.