Julieta Poggio: "Rusherking es lindo, pero no hubo intercambio de mensajes"

Tras su paso por la casa más famosa del país, Julieta Poggio no para de aparecer en los medios para dar entrevistas. En esta ocasión, le brindó una al programa conducido por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi.



En medio de la charla, la influencer contó que Rusherking comenzó a seguirla en sus redes sociales. “¿Saben quién me siguió? Rusher”, reveló. Rápidamente, los conductores le explicaron que el cantante se acababa de separar de la China Suárez, a lo que ella sumó: “Sí, por eso se los cuento”.



Si bien la joven está en pareja con Lucca Bardelli, aseguró que le “parece lindo”, pero que no hubo intercambio de mensajes con el artista santiagueño.



La ruptura entre los intérpretes de Hipnotizados se confirmó la semana pasada, tras los fuertes de rumores sobre una crisis de pareja. Fue la China quien decidió hablar al respecto en sus redes sociales: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”.



Rápidamente, los fanáticos mostraron su tristeza en los comentarios. Uno de ellos le escribió a la actriz: “No entiendo, te vi con Fer Dente y estabas súper enamorada”, a lo que ella respondió: “Sigo muy enamorada”. También se sumaron otros mensajes de apoyo, no sólo por parte de sus seguidores sino también de sus amigas: María del Cerro le dejó el emoji de unas manos en forma de plegaria y un corazón rojo; mientras que la agente de prensa Anita Tomaselli le escribió: “Un abrazo fuerte, te quiero”.



Por su parte, Rusher también contó lo sucedido y manifestó en las redes: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos. Y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho, y que ninguno de los dos lastimó al otro. No se crean las boludeces que dicen por ahí... Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”.

Fuente: NA