Julieta Poggio reveló a qué participantes de Gran Hermano 2022 no volvería a ver

El balance de Julieta Poggio de los amigos, enemigos y personas indiferentes que cosechó en Gran Hermano 2022 fue contundente, y no tuvo problemas en distinguir a cada uno de ellos.



Del lado positivo, la participante que salió tercera en el reality de Santiago del Moro destacó: "Me llevo a siete personas increíbles". A saber Daniela Celis, Romina Uhrig, Thiago Medina, Marcos Primo Ginocchio, Ignacio Nacho Castañares Puente, Walter Alfa Santiago y Lucila la Tora Villar.



De hecho, sobre el polémico hombre de las bandanas hizo una distinción particular, más allá de las diferencias que tuvieron en la casa respecto a Romina: "Yo lo quiero un montón a Alfa y conmigo fue re bueno".





Por otro lado, Julieta Poggio fue elocuente al justificar a qué excompañeros de Gran Hermano 2022 no quisiera volver a ver: Agustín Guardis, Maximiliano Guidici y Juliana Díaz.



"Siento que todo lo que vi de Agustín no estaba loca, no era mi imaginación. No quisiera tener una relación con él porque no me gustó para nada cómo habló de mi sin mi consentimiento", apuntó contra Frodo.



Respecto de la pareja del cordobés y Tini, argumentó: "Vi cosas de Juliana y Maxi hablando boludeces de mi, que no tenían ni pu. . . idea. Me molesta mucho que me difamen y hay cosas que no saben. Inventan y lo hacen para seguir buscando que hablen de ellos. Así que no me interesa tener relación con ellos tampoco. Obvio que me enojó, ¿cómo no me va a enojar? Aparte, se mostraron muy distintos dentro de la casa conmigo".



Con lo cual, Constanza Coti Romero o Camila Lattanzio son las abanderadas del pelotón de hermanitos que a Julieta Poggio le resultan indiferentes.