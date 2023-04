A los 68 años, la abogada Ana Rosenfeld se mostró en bikini desde Miami

Ana Rosenfeld es conocida en el medio por ser la abogada de muchos famosos y por haber estado detrás de importantes causas mediáticas. La letrada ama las cámaras y en sus redes sociales es muy activa, ya que allí comparte sus mejores fotos y videos de viajes y de sus looks imperdibles.Uno de los lugares al que más concurre en el año es Miami, donde no solo cumple con compromisos laborales, sino que cada vez que puede disfruta de la playa, el sol y la arena.A sus 68 años, la abogada de Wanda Nara, Karina Jelinek y Luciana Salazar, entre otras, no le teme a usar bikinis que resaltan su figura. Y, en una de sus últimas publicaciones, compartió fotos en traje de baño y con el mar de fondo.Rosenfeld lució una bikini estilo triangulitos, estampada en los tonos azul y blanco, que destacó su delantera. Además, le sumó un pareo en los mismos tonos y unos cancheros lentes de sol que completaron el look playero.Luego también se mostró desde la playa junto a sus nietos.