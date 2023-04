"Playa, mate, sol y choclito": Jimena Barón disfruta de sus vacaciones en Brasil

Jimena Barón sorprendió a su hijo Momo, fruto de la relación que tuvo con Daniel Osvaldo, y lo llevó de viaje a Brasil, país que el pequeño no conocía y anhelaba visitar.En ese contexto, la cantante de 35 años aprovechó para tomarse unos días de descanso en Río de Janeiro, más precisamente en Buzios, pero no lo hizo sola.Es que al viaje también se sumó su novio, Matías Palleiro, quien es súper pegado a Morrison, suele acompañar a Jimena en cada uno de sus viajes y poco a poco se fue ganando un lugar en el corazón de los seguidores de ella.Las vacaciones de Jimena comenzaron con la sorpresa que le dio a Morrison este miércoles en la puerta de su escuela."Le dije que lo pasaba a buscar por el cole para almorzar, pero en realidad me lo traje a Brasil de sorpresa", escribió la también actriz en un posteo que subió a su cuenta de Instagram mostrando el preciso momento en el que sorprendía a Momo con el viaje a Río.Acto seguido, los tres se subieron a un avión y aterrizaron en Río de Janeiro. A juzgar por las publicaciones que la intérprete de La Cobra hizo en sus redes, llegaron a Buzios en un auto que alquilaron y lo primero que hicieron fue ir a la playa."Playa, mate, sol, choclito, rodar como canelones, atardeceres y esas cosas que son lo mejor de la vida básicamente. Y todo el día sin el celular hasta ahora", comentó Barón en el posteo que hizo con fotos de ella en la playa junto a Momo.Además, en sus historias de Instagram subió imágenes de ella jugando en la arena con su hijo, comiendo juntos en un restaurante frente al mar, y riéndose en la cama con su novio post playa y cena.En tanto publicó una fotografía de Matías en la playa y sobre ella comentó: "Hola, estás al lado mío pero quiero ver si leés esto y me das un beso porfi. Estás re fuerte. Saludos".Palleiro, por su parte, subió a sus historias de Instagram un video desde las playas de Arraial Do Cabo y una foto de un vendedor ambulante de choclos al que evidentemente le compraron, ya que Jimena se mostró almorzando eso.Asimismo, Matías posteó una foto del look súper sensual que su novia eligió para ir a cenar en Buzios: un vestido largo color verde loro, y una postal de ellos dos con el atardecer de fondo en la playa.En una reciente entrevista, Jimena Barón confesó sus deseos de ser mamá junto a su novio, Matías Palleiro. "Me gustaría con él, o cierro la fábrica", aseguró en diálogo con María Belén Ludueña en su ciclo Invencibles, por República Z.Además, en esa entrevista, la cantante dijo sobre Matías: "Este hombre llegó y yo lo pude recibir porque la calma la logré yo sola, es algo que pude aceptar y valorar porque pude estar más tranquila"."En ese frenar encontré mucha felicidad, volver a estar muy pegada a mi hijo y si bien volví al ruedo a nivel laboral, tengo muy en claro mis tiempos, los espacios con mi hijo", continuó diciendo.Y cerró: "Yo para estar bien laburando quiero tener una vida porque sino no puedo. Quiero que mi hijo tenga una mamá que lo acompañe, no un hijo que acompañe a su mamá".