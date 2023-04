Zaira Nara aseguró que está separada de Facundo Pieres

Aunque parecía que el romance venía viento en popa, en las últimas horas, Zaira Nara aseguró que “está sola” y dio a entender que se habría separado de Facundo Pieres, con quien estuvo en pareja durante los últimos meses.Después de muchos rumores que los vinculaban desde marzo de 2022, cuando todavía ella estaba con su marido y padre de sus hijos, Jakob von Plessen, la modelo y el polista se mostraron públicamente por primera vez en el último mes de diciembre en Punta del Este.Sin embargo, parece que el amor habría llegado a su fin. Así lo manifestó la hermana de Wanda Nara en diálogo con el cronista de Intrusos (América, lunes a viernes a las 13.30)."Aparecieron muy lindos proyectos, pero estoy haciendo muchas otras cosas y no me da el tiempo. Además, soy mamá y priorizo mucho estar con mis hijos. La tele te roba mucho tiempo, así que estoy esperando un proyecto que sea más corto o se adapte un poco más", adelantó la mediática en la entrevista que le brindó al ciclo de América.Al ver que la entrevistada sólo hablaba sobre sus proyectos laborales y sobre sus hijos, el periodista quiso saber cuándo iba a formalizar su relación de pareja con el deportista.“¿Cuándo se viene el blanqueo? ¿Cuándo vas a venir a una fiesta como esta del bracete de tu novio?”, le preguntó Rafa Juli.“Yo nunca fui acompañada a las fiestas. Este es mi ambiente y vengo con mis amigas, con mis compañeros de trabajo. Ya somos bastantes. No soy de mezclar”, aclaró ella, con firmeza.Y continuó: “Pero además no tengo nada que blanquear. Estoy muy tranquila”.“¿Estás solita?”, insistió el cronista.“Estoy sola. La verdad que estoy muy tranquila. No estoy a la espera de ninguna invitación a nada. Estoy en un momento de mi vida de disfrutar del estar acá. Siempre fui muy de proyectar, de armar, de organizar. Soy muy ordenada”, sostuvo Zaira.Y sentenció sobre su prioridad en este momento: “Ahora quiero disfrutar el momento”.Cabe recordar que en octubre de 2022 la modelo y empresaria se separó de quien fue su compañero durante ocho años, Jakob von Plessen que, además, es el padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo Silvestre.La ruptura se dio en medio de un escándalo mediático ya que algunas versiones aseguraban que ella había engañado a su esposo con Pieres, que en el pasado fue novio de su íntima amiga, Paula Chaves, que no reaccionó de la mejor manera al enterarse del romance. Fuente: (Clarín)