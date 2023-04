Escandalosos detalles de la sorpresiva separación de Fátima Florez

Tras la revelación de Fátima Florez, quien este miércoles confirmó su separación de Norberto Marcos después de 22 años en pareja, se filtró en el medio un fuerte rumor acerca de uno de los motivos que habría derivado en esta inesperada ruptura.Es que, según contó Nancy Duré en Socios del espectáculo (El Trece, lunes a viernes a las 10.30) la fuerte crisis que la pareja atraviesa desde hace semanas se acrecentó por un viejo reclamo de la comediante a su marido por una presunta infidelidad que este habría cometido con una íntima amiga suya.Florez habría sido engañada por su pareja. Según trascendió, la infidelidad del productor data de hace cuatro o cinco años y la tercera en discordia sería nada más ni nada menos que una joven bailarina que integraba el staff de la artista y hasta se había hecho íntima amiga suya."Me dicen que en medio de estas últimas discusiones Fátima habría sacado una factura de hace unos cuatro o cinco años", comenzó diciendo Nancy este jueves al aire de Socios.Y siguió: "En algún momento había una bailarina a la que el resto de la compañía no quería mucho porque le decían 'la protegida'. Era íntima amiga de Fátima y estaba todo el tiempo con ella y con algún privilegio"."Un día alguien del staff le habría dicho a Fátima 'abrí los ojos, fijate lo que pasa con esta bailarina íntima amiga tuya que tanto protegés y tu marido'. Ahí hubo una gran crisis de pareja al borde de la separación. No sé si ella llegó a confirmar una infidelidad", añadió la panelista del ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.De acuerdo a Duré, la mujer con la que Norberto le habría sido infiel a Fátima sería "bailarina, morocha, alta, íntima amiga de ella de hace cuatro o cinco años", y entre otras mujeres podría ser Alma Quintana Gómez, Aldana Pascual, Anita Izaguirre Iribarne, o Triana Ybáñez, actual novia de Mariano Martínez.En tanto, según contó Rodrigo Lussich, este jueves a la mañana Norberto se fue de la casa que compartía con la cómica y se desconoce su paradero.La confirmación de Fátima Florez sobre su separaciónLuego de fuertes rumores de crisis y peleas a los gritos, Fátima Florez confirmó este miércoles ante varios medios su separación de Norberto Marcos."No me gusta hablar sobre mi vida privada, pero estamos en un impasse", aseguró ante las cámaras de Intrusos (América, a las 13.30) y Socios del espectáculo."Es en excelentes términos, no hubo ni discusiones ni gritos o desacuerdos laborales. En cualquier pareja pasan cosas, puede haber un impasse y eso no quiere decir que nos llevemos mal, como cualquier pareja del mundo", agregó mientras caminaba apurada hacia el mostrador de la aerolínea en la que tenía reservado un vuelo rumbo a Córdoba."Es como cualquier pareja que se puede desgastar, estar en un impasse y después se puede recomponer... Sólo Dios lo sabe”, añadió, dejando abierta la posibilidad a una futura reconciliación con quien también es su productor y mano derecha.Además, Florez se refirió a los problemas económicos que habrían derivado en la crisis. "Son temas muy delicados para hablar y no los voy a hablar acá... Estamos los dos muy bien y nunca nos van a escuchar hablar mal al uno del otro", aseguró al respecto. Fuente: (Clarín)