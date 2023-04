Rusherking habló de su separación de La China Suárez: lo que dijo

Rusherking confirmó su separación de Eugenia China Suárez, minutos después de que la cantante y actriz anunciara que su relación se había terminado. En su mensaje, el artista asegura que ninguno lastimó al otro.A través de una publicación realizada en sus historias de Instagram, Thomas Nicolás Tobar -nombre real de Rusherking-, expresó: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon"."Sepan que nos queremos y quisimos mucho, y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean boludeces que dicen por ahí", indicó el trapero, desmintiendo peleas que terminaron en la culminación de la pareja. Y continuó: "Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse", concluyó el cantante de 22 años de edad.Antes de la publicación de Rusherking, La China Suárez recurrió a Instagram para confirmar, tras varios días de rumores, que estaban separados."Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste", comienza la publicación que la China Suárez realizó en su cuenta de Instagram. Y continúa: "Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible".Por último, reflexiona: "Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida". Fuente: (Exitoína)