Jey Mammón se aloja en la casa de una famosa actriz en España

Jey Mammón llegó a España tras abandonar Argentina en medio del escándalo por la denuncia de Lucas Benvenuto y se supo en la casa de qué famosa actriz está parando."Me pasaron la información de que Jey Mammón va a parar en el domicilio de Cecilia Roth, amiga incondicional de Jey. Ella está en España y en este mal momento que le toca vivir le abrió las puertas de su casa para abrigarlo, contenerlo y bajarle los decibeles. Está confirmado", informó Luis Ventura en A la Tarde (América TV).Cuando el conductor se bajó del avión, en el aeropuerto lo estaban esperando periodistas de LAM (América TV) y Socios del Espectáculo (El Trece) y él se mostró bastante irritado por las preguntas.Respecto a cuánto tiempo se quedará en España, Jey expresó: "No sé todavía". "¿Crees que acá vas a poder descansar?", le consultaron. "Si me dejan ustedes, sí. Gracias", respondió Mammón."Me siento un poco asediado, me vine a descansar y no me imaginé que me iban a esperar", expresó respecto a cómo se sentía. "No voy a hablar más, no siento maltrato de parte de ustedes, pero no voy a hablar más", agregó. Cuando una de las periodistas le consultó si había hablado con Lucas Benvenuto, disparó: "Veo que no estás entendiendo, chau"."No vine a vivir, vine a pasar unos días, a descansar un poco. Dicen como 'se escapó del país...', solo vine me vine a relajar, si me dejan, me relajo, sino es difícil. Qué pesadilla", cerró Jey Mammón antes de subirse a un auto.El miércoles 5 de abril, Jey Mammón abandonó el país y Santiago Sposato, cronista de LAM (América TV), lo interceptó en el aeropuerto antes de que suba al avión rumbo a España."Necesito relajar la cabeza, descansar un poco", manifestó Jey Mammón. "¿Lo escuchaste a Lucas hoy?", le preguntó el notero. Y el conductor repitió: "Necesito relajar la cabeza, descansar un poco. Gracias". Respecto a cuánto tiempo se va del país, Jey no quiso contestar.Luego, el cronista detalló: "Por lo que pudimos ver en la cartelera, se estaría yendo en el vuelo de las 23:55 a Madrid, España, sin fecha de regreso". Fuente: (Exitoína)