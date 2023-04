La mujer de Andrés Nara perdió su embarazo: “Es un momento horrible”

Andrés Nara y Alicia Barbasola se casaron y, al poco tiempo, anunciaron que estaban esperando su primer hijo juntos. Sin embargo, recibieron en las últimas horas la noticia más triste: la vedette, de 34 años, perdió el embarazo.



La periodista Nancy Duré contó en Socios del Espectáculo que Alicia “tuvo un aborto espontáneo. Estaba muy mal. No quería hablar”.



Quien sí se animó a dar más detalles fue el padre de Wanda y Zaira Nara: “Es un momento totalmente desagradable. Ella empezó con dolores y eso nos alarmó. Me contacté con el director del Hospital San Isidro, que es mi amigo, y nos fuimos de urgencia”.



“Y pasó eso, desgraciadamente. Es horrible, es un momento muy feo”, afirmó Andrés Nara, que no pierde las esperanzas de volver a ser padre: “Vamos a preservar ante todo la salud de ella y vamos a seguir buscando”.



Andrés Nara y Alicia Barbasola se casaron el 14 de febrero, en el Día de los Enamorados, y a los pocos días anunciaron que ya estaban acondicionando un cuarto de su casa para recibir a su futuro hijo. “Empezando a darle calidez a nuestro hogar, ahora más nunca. No me entra en el pecho tanta felicidad. Emocionado es poco después de esta noticia que nos une para toda la vida. Te amo, Alicia. Gracias por darme lo que tanto deseamos”, había escrito muy emocionado el padre de Wanda y Zaira en su cuenta de Instagram.



“El conocerte marcó un antes y un después en mi mundo. Sin duda hoy más que nunca, ¡el amor de mi vida! Estoy feliz ya tenemos nuestro gran secreto. Te amo, Andrés”, le había respondido, por ese entonces, la vedette. (NA)