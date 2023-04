¿Quién es Stormy Daniels?: la estrella porno involucrada en acusación a Trump

En la política

La estrella de cine para adultos Stormy Daniels construyó un lucrativo imperio comercial en torno a su presunto encuentro sexual en 2006 con el expresidente Donald Trump y ganó legiones de admiradores por sus despreocupadas réplicas a quienes la calificaron como una mujer inmoral.Su popularidad y sus ganancias parecieron aumentar con la noticia de la acusación de Trump el jueves en un caso que involucraba un pago secreto de 130,000 dólares que recibió en los últimos días de su campaña electoral de 2016."¡Gracias a todos por su apoyo y amor! Los pedidos de merchandising/autógrafos de #Teamstormy están llegando", publicó la mujer en Twitter después de que se supo la noticia de los cargos criminales.Daniels, de 44 años, es autora, directora y personalidad de los medios; lanzó su propio reality show de televisión, "Spooky Babes", en el que busca casas embrujadas como una "investigadora paranormal", y hasta coqueteó con una candidatura al Senado de los Estados Unidos como demócrata convertida en republicana.Cuando un usuario de Twitter preguntó qué estaba haciendo "la prostituta" un día de esta semana, Daniels respondió: "No estoy segura de por qué tienes curiosidad, pero... Solo alimenté a mi caballo y limpié los establos, firmé fotos y camisetas #teamstormy y las envié por correo, reservando equipo/ubicación para un video musical que estoy dirigiendo, flotando en mi piscina y luego mi show en vivo".La mujer habló de Trump, según la agencia de noticias Reuters: "Aprovecha la oportunidad".Daniels se expresó en una transmisión en vivo en OnlyFans, una plataforma de suscripción en línea conocida por contenido para adultos, según un informe del periódico británico The Independent.Después de que Trump anunció su arresto inminente, las búsquedas de Daniels en el sitio web Pornhub aumentaron un 21,655%, según la rama de investigación y análisis del sitio.No se pudo contactar a un portavoz de Daniels para hacer comentarios, aclaró Reuters.Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, está casada con una estrella de cine para adultos, tiene una hija pequeña y una granja de caballos, según sus perfiles en las redes sociales.Su infancia estuvo marcada por la agresión sexual y la pobreza.Hija de madre soltera, creció en Luisiana: "Éramos solo basura. Y mi madre era un desastre, mi ropa no me quedaba bien, yo era pobre y apestaba".Daniels dijo que había sido una estudiante excelente y editora del periódico de su escuela secundaria cuando se fue de casa y comenzó a desnudarse para mantenerse.Continuó trabajando en entretenimiento para adultos después de graduarse de la escuela secundaria y comenzó su carrera en películas para adultos en 2002, según la entrevista de Vice News.Daniels pronto comenzó a ganar premios de la industria y obtuvo papeles en programas de televisión y películas como "The 40-Year- Old Virgin" y "Knocked Up".Sostuvo además que recibió el dinero a cambio de guardar silencio sobre un encuentro sexual que tuvo con Trump en 2006, en tanto que el político negó la aventura e inicialmente cuestionó saber algo sobre el pago.En una entrevista con el periódico británico Times el viernes, Daniels calificó la acusación de "reivindicación" y se refirió a un comentario vulgar que Trump hizo en una grabación de 2005 en la que se jactaba de imponerse a las mujeres. Fuente: (Reuters/NA)