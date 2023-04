Sin vueltas, Camila Homs blanqueó su situación sentimental

Hace pocos días, surgió un video de Camila Homs en una reconocida disco porteña a los besos con el jugador de Estudiantes, José Sosa. Desde entonces, las especulaciones comenzaron a salir respecto de la supuesta relación puesto que no habían tenido reparos en mostrarse cariñosos delante de todos, según Pronto.Sin embargo, los días pasaron, ellos no hicieron comentarios al respecto y las dudas crecían. Fue Juan Etchegoyen quien sumó información al respecto al contar que las cosas irían tan bien que hasta ya se habrían hecho las presentaciones de rigor a sus propios hijos.Luego, los seguidores de la modelo querían saber la verdad y la llenaron de preguntas en sus redes, por lo que finalmente, decidió hablar. “Hay tres preguntas que se repiten como 100 veces. Una de ellas es si estoy de novia: la respuesta es no”, confesó Cami en sus historias de Instagram.A todo esto, aquellos que conocen muy bien a Camila, insisten en que ella no blanqueará nunca una relación sin estar 100% segura de que se trata de algo realmente estable y duradero, mucho menos delante de sus hijos. Será cuestión de esperar entonces a ver qué pasa.En otra de las publicaciones, ante la pregunta sobre cómo está emocionalmente, ella contestó: “Felizz”, acompañado de un emoji de corazón blanco.