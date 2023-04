Michael Bublé reveló que sus hijos van a la misma escuela estatal que fue él

Michael Bublé, el cantante canadiense casado con Luisana Lopilato, habló sobre la crianza de sus hijos y como intenta hacerla similar a la suya. El músico ganador de cinco premios Grammys creció en Vancouver en una familia de trabajadores, su padre era pescador y su abuelo plomero.



A pesar de hoy tener un gran pasar económico, el cantante de jazz reveló a The Guardian que elige mandar a sus hijos Noah, Elias, Vida y Cielo a la misma escuela estatal que fue él. “Está el mismo olor en los pasillos. Recuerdo todo. Los mismos maestros, los chicos con los que fui a la escuela son las mismas personas con las que llevo a mis hijos ahora”, contó el Bublé.



Y agregó: “Era un lugar maravilloso, protegido y acogedor con excelentes maestros y un director que sabía el nombre de todos”.



Además, reveló que la primera vez que llevó a su hijo mayor a la escuela fue un momento incómodo. “Fue probablemente un momento extraño para todos. No querés actuar como si pensás que sos algo especial, no querés ser demasiado distante”, aseguró.



Sin embargo, el cantante logró normalizar la situación y convertirse en un padre más de la escuela. “Ahora estamos bebiendo en el pub y vamos a jugar al golf. Es gracioso lo rápido que sucede. No están impresionados. Podrían decir: ‘ganaste el Grammy, bien por vos’. Pero no están impresionados. Es una vida realmente genial”, explicó.



Por otra parte, Bublé habló recientemente sobre la relación con Luisana Lopilato, y contó cómo logran funcionar con trabajos que los tienen lejos de casa. “Mi esposa y yo entendemos que la realización del otro es importante”, aseguró Bublé, quien lleva 11 años con la actriz argentina.



“No estaré de gira durante ciertos meses el próximo año porque ella estará filmando una película, así que seré papá en el set. Luego, ella hará lo mismo por mí”, explicó el cantante sobre cómo funciona la dinámica familiar. Y añadió: “No nos importa lo que hacemos, el objetivo es estar juntos".

Fuente: NA