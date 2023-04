Divulgaron el último audio que le envió Lucas Benvenuto a Jey Mammon

El conductor Jey Mammon, denunciado por abuso sexual por Lucas Benvenuto, un joven con el que tuvo un vínculo amoroso, aseguró en varias oportunidades que tenía el último audio que le había mandado el joven denunciante, pero que no lo mostró para preservarlo. Sin embargo, el mismo se dio a conocer recientemente.Jey había dicho que el contenido de ese audio serviría para desmentir la denuncia sobre que conoció a Lucas a los 14 años, cuando en realidad, según sus palabras, fue a los 16.“Me acordé de que vos garch. . . conmigo cuando yo tenía dieciséis años, ups. También me acordé de que muchos familiares me vieron con vos, y también me acordé de que tenía un par de fotos nuestras, yo con dieciséis añitos y vos con tu edad, en tu sofá en Eleven City, no sé si te acordás”, se lo escucha decir al joven en un audio que fue transmitido en Basta Baby, en A24.En otro momento, Lucas mencionó lo que ya había adelantado Jey Mammon en las últimas entrevistas que brindó: que Benvenuto le decía que no iba a ir a los medios para contar que estuvo con él.“Yo no haría jamás algo así como ir a la tele y decir: ‘Jey Mammón estuvo conmigo cuando tenía dieciséis años’. Porque no me nace, ¿si? Pero por ahí me nacía que me contestaras al menos un mensaje, Jey. ¿Sí? Nos conocemos muy bien, ¿ok? Yo vi tus llantos con tu fracaso con esas fiestas de mierda que hacías, yo vi todo tu año cagado, todo tu año vomitado, nos conocemos, yo solamente quería que me respondas, eso, nada”, expresó.El ex conductor de La Peña de Morfi había asegurado que este audio no lo iba a mostrar por una cuestión “legal”, ya que se lo dijeron sus abogados para “preservar la privacidad”; y porque sabe “que Lucas es víctima, no mía, pero sí de un montón de situaciones que lo dejaron roto”.