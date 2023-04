Marcos, el ganador de GH, tuvo un impresionante recibimiento en Salta

Marcos y Mora en el aeropuerto #ALaBarbarossa

El 27 de marzo Marcos Ginocchio se consagró ganador de Gran Hermano. Desde entonces día vive una realidad atravesada por la fama y el reconocimiento de la gente. A nueve días de su consagración, regresó a su Salta natal y antes de embarcar el avión se reencontró con la perrita Mora, su mascota del reality y no pudo contener las lágrimas.Este martes, el campeón de Gran Hermano emprendió su vuelta a Salta, donde los fans lo esperaron para recorrer su suelo con el gran título que le otorgó el público con su voto. Pero un emocionante momento se vivió antes de que el joven de 22 años se subiera al avión: se reencontró con Mora, la mascota de la casa que adoptó. La cachorra ingresó al programa junto a su hermano, Caramelo, y rápidamente se ganó los corazones de los participantes. De inmediato el salteño se postuló para cuidar al animal y fue así que ambos abandonaron la casa juntos.Tras la salida, Mora fue trasladada hacia un refugio hasta que el participante pudiera realizar los trámites de adopción, es por ello que se mantuvieron distanciados. Pero este martes el reencuentro se dio en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, de Capital Federal, mientras el joven estaba a punto de embarcar hacia Salta. A puro llanto, abrazó a su mascota tras nueve días de no verla y el momento quedó captado por las cámaras de A la Barbarosaa (Telefe), que acompañaron al exparticipante a la terminal aérea.Luego de varios minutos de abrazos y besos, Marcos se recompuso y expresó su felicidad: “Superlindo, es una supercompañera que encontré en la casa y me dio mucha contención. La extrañé muchísimo. Es hermoso saber que me la llevo a mi casa y va a estar conmigo”. Por el momento, ambos se instalarán en Salta, pero el futuro del joven aún es incierto, debido a que no tomó decisión sobre su futuro laboral.La fiebre por MarcosMuchos seguidores del Primo lo esperaron ansiosos en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, copando el sector de arribos del establecimiento.Cerca de las 16, Marcos finalmente salió a recibir el afecto de sus fanáticos salteños que le dieron varios regalos mientras era escoltado por la PSA hacia el vehículo que lo llevó de caravana por la ciudad.Cabe mencionar que la salida del ganador de Gran Hermano del aeropuerto no fue fácil por el gran tumulto que se armó entre los seguidores, que querían acercarse y sacarse una foto con el Primo.Marcos salió del aeropuerto subido en una autobomba con el ruido de la sirena anunciando su paso. A lo largo del camino hasta llegar al Alto Noa Shopping, el Primo saludó a todas las personas que se apostaron en distintos puntos de la Av. Banchik y Paraguay, mientras dialogaba en vivo con Verónica Lozano en su programa de Telefe.En su llegada a la Catedral, pasadas las 16.40, otro grupo enorme de seguidores lo esperaba para saludarlo a lo largo de las calles del macrocentro mientras se dirigía hacia el shopping.