Sol Pérez: futuro laboral y dos videos que dejaron boquiabiertos a sus fans

Sol Pérez fue una de las figuras clave en El Debate de Gran Hermano en Telefe y se lució a lo largo del año por sus extravagantes looks y sus posturas firmes. Ahora que finalizó el reality, la modelo y panelista habló sobre su futuro laboral en la TV.Gran Hermano fue un éxito absoluto y nadie tiene dudas de eso. Sin embargo, no fue el único programa en el que participó Sol. La joven también formó parte de The Challenge Argentina, reality del que resultó ganadora.A través de Instagram, la modelo respondió preguntas de sus seguidores y cuando uno quiso saber qué iba a hacer después de Gran Hermano en la televisión, contó:"Yo siempre miré el programa desde mi casa, quería estar ahí y le mandaba mensajes a Vero. Hoy tengo la posibilidad de estar sentada ahí en el panel y estoy super contenta y conforme con eso, así que me quedo con Vero", valoró Sol, en referencia a Cortá por Lozano.Mientras tanto, también posteó dos videos: en uno impactó con sus abdominales y en el otro acaparó la atención con sus curvas mientras hacía ejercicio.