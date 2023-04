"Estuve tirado en el piso, pero ya no", dijo Jey Mammón en una nueva entrevista

Pese a reconocer que no sabría qué sucedería si sale a la calle después de la acusación por abuso que le realizó Lucas Benvenuto, con quien reconoció haber tenido “un vínculo de amor”, Jey Mammón aseguró que no se considera “un muerto social”, y que su carrera no se terminó “en absoluto”. “Estuve tirado en el piso, pero ya no”, advirtió.Lo dijo en una entrevista que le concedió este lunes a Baby Etchecopar y que tuvo momentos de cierta tensión, por caso, cuando el conductor de “Basta Baby”, que se emite por A24, retrucó algunas de las afirmaciones del músico y animador, saliéndose del papel de “amigo” que por momentos intentó adoptar.

“Si estuve una semana tirado, no fue por la denuncia en sí, sino por lo que estuve escuchando todos los días. La condena es un veredicto y frente a una causa prescripta sin ningún tipo de fundamentos ni de pruebas, una persona sentada en televisión que diga ‘sí, es un pederasta, viola nenes’. ¿Cómo se vuelve de eso?”, preguntó. Enseguida, sin dejar espacio para dudas, aseveró: “Voy a volver”.En ese sentido, remarcó: “No siento la necesidad de explicarle absolutamente a nadie mi inocencia. Estoy sentado acá porque siento la necesidad de contar cómo son las cosas. Se terminaron para mí las notas. Que cada uno piense lo que quiera”.“Voy a seguir siendo el mismo que hace reír, con el mismo talento, poco o mucho, inteligencia poca o mucha, amor poco o mucho. Con ese papel, si lo tengo, bienvenido sea. Y si no lo tengo, voy a seguir siendo el mismo. Si eso conforma a la gente, voy por eso. No tengo ningún problema porque tengo todo para tenerlo a ese papel”, advirtió.Luego de los dichos de Lucas Benvenuto, quien aseguró que fue abusado sexualmente por Jey Mammón cuando tenía 14 años, Jey Mammón decidió hablar. Primero publicó un descargo en sus redes sociales y luego protagonizó un tenso reportaje con Jorge Rial. En ambos casos, al igual que este lunes, negó esa acusación y entregó detalles sobre ese “vínculo”.

“Yo no quiero contar mi verdad, sino la verdad, porque tengo pruebas. Él cuando hace la denuncia, no presenta pruebas, y yo las tengo. Tengo manera de demostrar cuándo lo conocí”, destacó.E insistió: “Yo no lo conocí a los 14 años y nada de lo que él dice sucedió a sus 14 años. Lo tiene que demostrar. Yo puedo demostrar que lo conocí a los 16, en una fiesta donde yo hacía un streaming, cuando hacía radio por internet”.Según Benvenuto, los abusos habrían ocurrido desde 2007 cuando la víctima tenía 14 años y Mammón, 30. En 2020, el joven denunció al conductor, pero el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 lo sobreseyó en marzo de 2021 porque había pasado el plazo permitido para investigar. Es decir, había prescripto en 2019.El humorista, quien después de que saliera a la luz esta denuncia fue desplazado de la conducción de La peña de Morfi, programa que se emite por Telefe, reconoció que tuvo “un vínculo de amor con Lucas” Benvenuto.“No sé si se inició a sus 16 o a sus 17. Lo desconozco, pero siento que a esta altura dentro del daño profundo que se me está haciendo por lo que significa la denuncia, ver ‘pederasta’, pedófilo’, ‘monstruo’, buscar si hacía fiestas con niños cuando era catequista, ver mi cara y mi nombre mientras hablan de la red de trata de Marcelo Corazza, el daño es irreparable”, afirmó.En paralelo, aseguró: “Lucas es víctima, no mía, en absoluto, sino de un montón de situaciones en su vida que lo han dejado roto. Yo lo veo y lo escucho. Entiendo lo que le pasa a la sociedad con su historia. Yo tuve un vínculo de amor con él, entre sus 16, 17, y 25 o 26 años. La diferencia entre vínculo y relación es que te dejás de ver con una persona, la volvés a ver. A veces son más fuertes que las relaciones”.“Yo le escribí una canción de amor a Lucas, probablemente una de las pocas que escribí en mi vida. Yo me enganché con Lucas. No me considero en absoluto parte de ninguna de las personas que le han hecho daño”, aclaró.Por otro lado, volvió a cuestionar el tratamiento mediático que se le da a su caso: “Me parece tremendo que se corra el eje 24/7 en la televisión argentina, y esto no va en desmedro de los medios de comunicación, pero a mi casi me están instigando a que me tire por el balcón”.“Con Lucas nunca más hablamos, si me bloqueó. Pero con este modus operandi, ¿cómo no voy a actuar yo con miedo? Si me dice: ‘Tomá esto, puedo ir por más’. Pero esto no es un partido de fútbol. Ahora yo no estoy tirado en el piso. Estuve tirado en el piso, pero ya no. Lo que ya está jugado, ya está jugado”, completó.