Camila Homs estrenó look explosivo: body cavado de pailletes y microminifalda

Camila Homs con look noche a puro brillo

Camila Homs con microbikini Calvin Klein y zapatillas blancas

Cada vez más afianzada como referente de moda en Instagram, Camila Homs se luce en su galería de imágenes con los más jugados estilismos. Para asistir a un evento de belleza, la influencer se vistió a puro glamour y estilo: llevó puesto un conjunto de body ultracavado con brillos, una minifalda diminuta negra y un par de botas bucaneras altísimas en total black.Para las cámaras, la ex mujer de Rodrigo De Paul se fotografió con un body ultracavado plagado de brillos y lentejuelas en color champagne, con mangas largas y cuello. Combinó la prenda estrella -que impactó a sus casi 1 millón de followers de Instagram- con una mini diminuta en color negro con cintura confeccionada en la misma tela que el body, moldería asimétrica estilo pareo y un pequeño tajo en el lateral izquierdo.Pero eso no fue todo. Para coronar el vestuario, se puso unas botas bucaneras altísimas en color negro y llevó en sus manos una mini bag al tono muy clásica y simple.¿El beauty look? Siempre fiel a su estilo, llevó un make up de alto impacto a base de un delineado superior e inferior en total black que adornó con sombras en tonos nude y máscara de pestañas en color negro. Sumó también contouring, algo de rubor rosado para las mejillas y un labial en color salmón/anaranjado con algo de gloss.Un hairstyle de rodete super alto y tirante fue el toque final de un estilismo que coleccionó más de 80 mil “Me gusta” y cerca de 1200 comentarios en la aplicación de fotos.Hace una semana, la ex mujer de Rodrigo de Paul y mamá de sus dos hijos, Francesca y Bautista, se hizo una foto mientras disfrutaba de un momento de relax al aire libre. Sobre una cama para tomar sol, se lució con un traje de baño de dos piezas, blanco con detalles de franjas negras en los extremos, firmado por Calvin Klein.Además del diseño que es tendencia, la moldería se destacó por aportar sensualidad al look: el corpiño es de formato triangular y tiene breteles finos, un clásico de cada verano, mientras que la bombacha es supercavada en la zona delantera, un modelo que no hace más que arrasar esta temporada.¿El detalle? En lugar de combinar la apuesta con sandalias u ojotas, eligió zapatillas. Un calzado todo terreno que, si se le suma un vestido o un short, transforma el look en un conjunto perfecto para un paseo al aire libre. En este caso, eligió un modelo de lona blanco estilo botita, un básico del vestidor.