Espectáculos

Jueves 30 de Marzo de 2023

Belinda fue acosada por un seguidor: “Me lastimó”

La cantante se asustó cuando un hombre irrumpió sobre el escenario y la tomó tan fuerte que le provocó una lesión. “Casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé. Me duele mucho la espalda”, expresó la artista.