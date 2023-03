Video: Catherine Fulop transpiró la camiseta y dejó boquiabiertos a sus fans

A sus recién cumplidos 58 años, Catherine Fulop es dueña de una figura que no duda en enseñar. Si bien posee un gran estado físico, este no es producto del azar. La actriz venezolana-argentina entrena duro todos los días para lucir así espléndida. Ahora, compartió la exigida rutina de entrenamiento que le hace transpirar la camiseta y la llenaron de mensajes."Comienza hoy, sin desafíos no hay cambios. Comienza ya. Nunca te rindas", redactó Fulop junto al pequeño clip en el que detalla qué ejercicios realiza para trabajar su figura y cuánto tiempo lleva a cabo cada uno."La gente crítica pero no hace nada, te felicito Catherine y los que alguna vez te cruzamos sabemos que eres un ser lleno de amor", le escribió uno de los internautas y otra usuaria señaló: "Mis mayores respetos señora. Ojalá yo tuviera la mitad de las garras que usted le pone al gym".