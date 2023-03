Apareció la novia “oculta” de Marcos, el ganador de Gran Hermano

La familia de Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022, estuvo presente en la tribuna para recibir al campeón tras más de cinco meses de aislamiento.Además, la periodista contó que cuando le preguntó a la joven si es la pareja de Marcos, ella le contestó con un pícaro gesto, deslizando que sí; están de novios."Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo y me apretó la mano fuerte, me sonrió. Entendí todo. Y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Y lo amé más. Son hermosos los dos. Estaban en familia", relató.